김지석♥이주명, 결혼 임박설 ‘솔솔’…하와이 목격담 이어 커플링 포착

배우 김지석과 이주명의 ‘커플링’이 뒤늦게 주목받고 있다. 유튜브 채널 ‘내 안의 보석’ 캡처, 세계일보 자료사진

배우 김지석과 이주명이 1년 넘게 공개 열애 중인 가운데, 커플링으로 추정되는 반지가 포착돼 뒤늦게 주목받고 있다.

김지석은 지난 2월 자신의 유튜브 채널 ‘내 안의 보석’을 통해 공개된 영상에서 반지를 착용한 모습이 포착됐다. 영상에는 드라마 ‘그래, 이혼하자’ 촬영 현장과 함께 스태프들과 편안하게 대화를 나누는 일상이 담겼으며, 그의 왼손 네 번째 손가락에 끼워진 반지가 시선을 사로잡았다.

특히 이 영상이 공개된 시점이 배우 이주명과의 열애 인정 이후였던 만큼, 누리꾼들 사이에서는 “커플링 아니냐” “결혼이 임박한 것 아니냐”는 추측이 잇따랐다.

유튜브 채널 ‘내 안의 보석’ 캡처

앞서 지난 8월에는 두 사람이 하와이에서 다정하게 팔짱을 끼고 자유롭게 데이트를 즐기는 모습이 포착되며 관심을 모으기도 했다.

이후 김지석은 약 한 달만인 지난 9월 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “참 더웠지만 값졌다, 여름”이라는 글과 함께 하와이 여행 사진을 올렸고, 며칠 뒤 이주명 역시 “여름 안녕, 우리 언제나 여행하는 마음으로 살기”라는 글과 함께 비슷한 인테리어의 하와이 식당에서 찍은 사진을 게시하며, 두 사람이 같은 시기 하와이를 찾았음을 엿보이게 했다.

김지석 인스타그램, 이주명 인스타그램 캡처

한편, 김지석은 2001년 그룹 리오로 데뷔한 뒤 배우로 전향해 드라마 ‘추노’, ‘또 오해영’, ‘동백꽃 필 무렵’, ‘월간 집’ 등 다양한 작품에서 활약했다. 이주명은 2016년 영국 밴드 프렙(PREP)의 뮤직비디오로 데뷔해 드라마 ‘스물다섯 스물하나’, ‘카이로스’, 영화 ‘파일럿’ 등에 출연했다.

두 사람은 지난해 8월, 12살의 나이 차이를 극복하고 공개 열애를 시작했다. 김지석의 아버지는 한 방송에서 “작년에 여자 친구가 생겼다고 하더라. 인사를 시켜줬는데 안심이 됐다. 빨리 결혼했으면 좋겠다”고 언급하며 아들의 연애를 응원하기도 했다.

최근 커플링 추정 반지와 하와이 동반 여행이 잇따라 포착되면서, 두 사람의 돈독한 관계가 다시 한번 화제를 모으고 있다.