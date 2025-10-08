베이비몬스터, 10월 10일 오후 8시 ‘컴백 스페셜 라이브’ 출격

베이비몬스터가 미니 2집 ‘위 고 업(WE GO UP)’ 컴백 당일 글로벌 팬들과 만나 특별한 교감에 나선다.

3일 YG엔터테인먼트에 따르면 베이비몬스터는 10일 오후 8시 앨범 발매를 기념해 컴백 스페셜 라이브를 개최한다.

멤버들은 유튜브, 위버스, 틱톡 채널 생중계를 통해 시청자들과 실시간으로 소통하며 색다른 즐거움을 선사할 예정이다.

이번 라이브는 베이비몬스터가 직접 새 앨범에 대한 이야기를 풀어내는 토크쇼 형식으로 꾸며진다.

‘이 노래 인기인가요 시즌2’에서 멤버들과 통통 튀는 케미스트리를 뽐냈던 미미미누가 스페셜 MC를 맡는다.

두 번째 만남인 만큼 더욱 유쾌하고 차진 호흡으로 팬들에게 기분 좋은 미소를 선물할 것으로 기대된다.

특히 이번 앨범을 보다 깊이 있게 즐길 수 있는 다양한 코너들도 준비됐다.

타이틀곡 ‘위 고 업(WE GO UP)’ 소개부터 앨범 제작 및 뮤직비디오 촬영 비하인드, 몬스티즈(팬덤명)의 질문에 답하는 Q&A 등 다채로운 토크로 구성된다.

한편 베이비몬스터가 이번에 발표하는 앨범에는 강렬한 에너지를 담은 힙합 기반의 타이틀곡 ‘위 고 업’을 비롯해 중독성 넘치는 멜로디가 매력적인 ‘사이코(PSYCHO)’, 알앤비 힙합 장르의 ‘수퍼 두파 러브(SUPA DUPA LUV)’, 컨트리 팝 댄스곡 ‘와일드(WILD)’까지 총 4개 신곡이 수록됐다.