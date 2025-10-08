"남은 연휴는 재충전"…귀경·나들이 차량에 고속도로 곳곳 정체

오후 4시 부산→서울 5시간50분…오후 5시 가장 혼잡 예상

제주도에 5만여명 찾아…전국 주요 관광지 여행객들로 북적

추석 연휴 엿새째인 8일 귀경 차들이 몰리면서 전국 고속도로는 오후 들어 주요 분기점을 중심으로 몸살을 앓았고, 귀경 열차도 대부분 매진됐다.



아직 연휴가 이틀 남은 가운데 유명 관광지는 나들이객들로 북적였다.

사진=뉴스1

◇ 부산→서울 5시간 50분…서울방향 열차 예매율 94.3%



오후 3시 현재 수도권에 가까워질수록 정체구간이 늘고 있다.



경부고속도로의 경우 충북 영동2터널부터 옥천4터널 사이 구간에서 차들이 시속 20∼40㎞로만 달리고 있으며, 대전나들목을 지나 호남고속도로와 만나는 회덕분기점 부근까지, 청주∼영덕 고속도로와 만나는 남이분기점 주변 등 구간에서도 시속 30㎞ 미만 속도밖에 내지 못하고 있다.



서해안고속도로에서도 당진나들목을 지나 행담도휴게소까지, 일직분기점부터 금천까지 등 구간에서 차량 속도가 시속 40㎞를 넘지 못하고 있다.



중부고속도로 역시 서청주나들목과 남이천나들목 부근, 산곡분기점 주변 등지에서 차들이 시속 20∼40㎞ 속도로 가다 서기를 반복하고 있다.



영동고속도로도 북수원나들목 부근과 용인분기점과 안산분기점 주변 등에서 혼잡이 빚어지고 있다.



한국도로공사는 오후 4시 부산요금소를 출발하면 서울요금소까지 5시간 50분이 걸릴 것으로 예상했다.



광주에서는 5시간 30분, 대구에서는 4시간 50분, 강릉에서는 4시간, 대전에서는 3시간 20분이 걸리겠다.



이날 지방에서 수도권으로 32만대가 이동할 것으로 예상되는 가운데 오후 4∼5시께 혼잡이 가장 극심할 것으로 내다봤다.



서울 방향 고속도로 혼잡은 밤 12시가 넘어야 해소될 전망이다.



이날 하루 열차는 총 31만6천석이 공급됐는데, 오전 8시 기준 상행선 예매율은 94.3%였다.



노선별로는 경부선이 96.4%, 호남선 97.5%, 강릉선 98.7%이다.

추석연휴 엿새째인 8일 서울 서초구 강남고속버스터미널에서 귀경객들이 버스에서 내려 이동하고 있다.

◇ 고향에서 힐링한 귀경객들은 일상 복귀 준비



전국 역과 터미널, 공항을 찾은 귀경객들은 아쉬운 마음을 뒤로 하고 다음 명절에 만날 것을 약속하며 고향을 떠났다.



이날 오전 충북 충주에서 경기 수원까지 고속버스를 이용한 김모(42) 씨는 "길이 막힐 것 같아서 마음 편하게 버스를 이용했는데 일부 구간에서 조금 서행했을 뿐 다행히 크게 막히지 않아서 생각보다 일찍 도착했다"고 말했다.



KTX 오송역에서 귀경길에 오른 직장인 이모(36) 씨는 "집에 도착하면 내일까지 푹 쉴 생각"이라고 말했다.



2년 만에 가족과 함께 고향인 제주를 찾았다는 이모(43) 씨도 "오랜만에 부모님과 좋은 시간을 보냈다"며 "남은 연휴 동안 집에서 쉬며 재충전한 뒤 일상으로 돌아가야겠다"고 말했다.

민족 대명절 추석인 지난 6일 인천국제공항 제1여객터미널 면세구역이 여행객들로 북적이고 있다.

◇ 제주에만 5만여명…연휴 막바지 나들이 인파 북적



이날 제주국제공항에서는 서둘러 돌아가는 귀경객과 여행가방을 끌고 도착장을 빠져나가는 관광객들 모습이 대조를 이뤘다.



제주도관광협회에 따르면 연휴가 시작된 지난 3일 4만8천309명, 4일 5만2천22명, 5일 4만7천152명, 6일 4만7천646명, 7일 4만9천174명이 제주를 찾은 가운데 이날도 5만여명이 입도했다.



관광객 김모(35) 씨는 "남은 연휴 잠시나마 쉬려고 제주를 찾았다"며 "맛난 것 먹고 즐기며 힐링하다 돌아가야겠다"고 말했다.



다른 전국 유명 관광지에도 연휴 막바지 나들이를 즐기려는 발걸음이 끊이지 않았다.



경남 사천바다케이블카에는 약 4천700명, 통영케이블카에는 약 3천800명의 관람객이 방문한 것으로 집계됐다.



국내 최대의 농경문화체험행사인 김제지평선축제가 전날부터 열리고 있는 전북 김제시 부량면 벽골제 일원은 전통 농경 및 도작문화를 체험하려는 가족 단위 관광객으로 발 디딜 틈이 없을 정도로 붐비고 있다.



전북 임실군 치즈테마파크와 치즈마을 일원에서는 임실N치즈축제가 열려 푸드페어, 숙성치즈를 활용한 맛있는 디저트 퐁뒤 체험, 대형 쌀피자 만들기, 숙성치즈 굴리기 등의 프로그램이 관광객들을 맞고 있다.



가을을 맞아 마등령까지 울긋불긋 오색 단풍이 물들어가고 있는 강원 설악산 국립공원의 경우 이날 하루에만 1만500여명이 찾아 산행을 했다.



경북의 국립경주박물관 등 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 열리는 장소를 찾은 시민들은 주변에서 인증사진을 찍으며 APEC에 대한 관심을 보이기도 했다.



경기 용인 에버랜드를 찾은 시민들은 놀이기구를, 한국민속촌 방문객들은 전통 가옥과 화창한 날씨가 빚어내는 한국의 가을 정취를 즐겼다.



부산 해운대와 광안리해수욕장 인근에서도 시민들이 차분하게 긴 연휴를 마무리했다.

<연합>