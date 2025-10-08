한글날 날씨 대체로 ‘맑음’… 서울 낮 최고 22도

연휴 마지막 날인 한글날 9일은 전국 대부분이 지역이 대체로 맑을 것으로 예보됐다. 강원 일부 지역에는 곳에 따라 비가 오는 곳이 있을 전망이다.

기상청은 “9일 전국 대부분 지역은 대체로 맑겠으나, 강원 동해안과 산지는 흐리고 비가 오는 곳이 있겠다”고 8일 예보했다. 아침 최저기온은 16∼21도, 낮 최고기온은 18∼27도다. 낮 기온은 평년과 비슷하거나 평년 대비 다소 높은 수준이다.

한글날을 하루 앞둔 8일 경기도 용인시 기흥구 경기도어린이박물관을 찾은 어린이가 한글 벽화를 바라보고 있다. 연합뉴스

주요 지역 아침 최저기온은 서울 18도, 인천 19도, 수원 19도, 춘천 16도, 강릉 17도, 청주 19도, 대전 18도, 전주 19도, 광주 20도, 대구 19도, 부산 21도, 제주 22도다. 낮 최고기온은 서울 22도, 인천 22도, 수원 23도, 춘천 21도, 강릉 19도, 청주 24도, 대전 24도, 전주 26도, 광주 26도, 대구 23도, 부산 25도, 제주 26도다.

경북 북부 동해안과 북동 산지, 전라권 서부에는 오전 6시까지, 제주도는 오전 9시부터 정오까지 가끔 비가 내리는 곳이 있을 것으로 보인다. 예상 강수량은 △강원 동해안·산지 5~20㎜ △광주·전남, 전북 5㎜ 미만 △대구·경북(경북 북부 동해안·북동 산지 포함) 5㎜ 미만 △제주도 5㎜ 안팎이다.

하늘은 대체로 맑겠으나 강원 동해안과 산지 일부는 흐리겠고, 경상권은 오전부터 점차 맑아지겠다. 강원 산지에는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠으니 교통안전에 각별히 주의해야 한다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전국에서 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

부산·울산·경북 남부 동해안에는 순간풍속 55㎞/h(15㎧) 안팎의 강한 바람이 불 전망이다. 동해 남부 해상과 남해 동부 해상, 제주도 주변 해상은 바람이 매우 강하고 물결이 1.0~4.0m로 높게 일며 풍랑특보 가능성도 있다.

10일에는 중부지방이 대체로 흐리고 남부지방과 제주에 구름이 많을 전망이다. 밤에는 인천, 경기 북부와 강원 중북부에 비가 오겠다. 예상 강수량은 서해 5도 최대 40㎜, 인천 경기 북부와 강원 5㎜ 미만 등이다.