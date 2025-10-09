제니, 소속사 OA와 한글날에 새 한글 폰트 무료 공개 "한글 아름다움"

K팝 간판 걸그룹 '블랙핑크' 멤버 겸 솔로 가수 제니(JENNIE)가 새로운 한글 폰트로 한국의 아름다움을 알린다.

제니 소속사 OA엔터테인먼트(ODDATELIER)는 한글날인 9일 공식 홈페이지와 소셜 미디어 채널을 통해 신규 폰트 '젠 세리프(ZEN SERIF)' 출시 소식을 알렸다.

더 많은 사람들이 한글을 편리하고 아름답게 사용할 수 있길 바라는 마음으로 전통의 미감과 현대적 감각을 담아냈다는 설명이다.

OA엔터는 또한 메타(Meta)와 협업을 통해 인스타그램 숏폼 영상 편집 앱 '에디트(Edits)'에 한글 폰트를 최초로 등록, 이날부터 전세계 모든 앱 사용자가 해당 신규 폰트를 무료로 자유롭게 사용할 수 있다.

'젠 세리프'는 장식을 최소화해 본질을 살리고, 딱딱한 인상을 덜어내면서 유연한 곡선을 더해 OA엔터의 섬세함을 담았다. 서양의 전통 서체인 블랙레터와 한글을 결합해 드문 조합을 완성했다.

OA엔터는 "'젠 세리프' 폰트는 제니와 OA엔터의 정체성을 담아 전 세계에 한글의 아름다움을 알리기 위해 출시된 것으로, 한글날을 맞이해 폰트가 출시돼 더욱 의미가 뜻깊다"고 특기했다.

앞서 제니는 첫 번째 정규 앨범의 수록곡 '젠(ZEN)'과 '서울 시티(Seoul City)'로 한국의 멋을 세계에 알렸다. 서울관광 명예홍보대사로 활동하는 등 다양한 활동을 통해 한국에 대한 특별한 사랑과 자부심을 드러냈다.

<뉴시스>