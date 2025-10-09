‘순풍’ 의찬이, 2살 연하 미모의 아내 공개 “결혼 5년차”

유튜브 채널 '순풍 선우용여' 화면 캡처

SBS TV 시트콤 '순풍산부인과'에서 '의찬'을 연기한 배우 김성민이 근황을 전했다.

8일 배우 선우용여가 운영하는 유튜브 채널 '순풍 선우용에는 '결혼만 4번 박영규! 장모님 선우용여에게 처음 털어놓는 속마음(순풍산부인과 재결합)'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 공개된 해당 영상에선 선우용여가 '순풍산부인과' 출연진과 약 25년 만에 재회하는 모습이 그려졌다. 선우용녀는 ‘의찬이’ 김성민과 그의 아내를 만났다. 제작진이 “신혼이시냐”라고 묻자 김성민은 “지금 5년 차”라고 답했다. 그의 아내는 올해 33세다.

선우용여는 두 사람을 향해 "너무 예쁘지 않냐"며 애정을 뽐냈다.

선우용여는 "그럼 애 가져야겠다. (부부가 운영 중인) 가게를 한 2~3일 잊어버리고 둘이서 여행 가라. 편안한 상태에서 해야지만 예쁜 아기가 생긴다. 알았지?"라고 애정이 담긴 조언을 전했다.

김성민 아내는 당황한 가운데도 "열심히 한번"이라고 화답했다. 김성민도 "감사합니다. 여행가서 한 번"이라고 덧붙였다. 선우용여는 "파이팅"이라며 응원했다.

선우용여는 ‘순풍산부인과’ 당시 8세, 9세였다는 김성은에 대해 “너무 잘했다”며 “얘가 호주로 (유학을) 갔다 와서 안 보이더니 어떻게 그냥…”이라고 근황을 물었다.

김성은은 “배우고 싶은 거 배우고 쉬라고 해서 갔었다. 아빠가 사업을 하시니까 갑자기 한순간에 풍비박산이 났다. 그러다 보니 연기를 하고 싶은 꿈은 있었으나 현실에서는 그게 불가능했다. 이것저것 하다가 다시 돌아와서 연기를 한다”라고 털어놨다.

이에 선우용여는 “얘가 연기를 잘한다. 솔직히 잘하고 연극도 많이 하더라”라며 “또 네 캐릭터가 나올 거다. 그때 네가 파이팅 하면 된다. 세상에는 자기 시간이 세 번은 온다. 맨 처음에 왔던 시간은 어릴 때 왔다. 중간에 안 온건 깨달으라고 온 거다. 이제부터 좋은 시간이 올 것”이라고 말했다.

한편 김성민은 1998년부터 2000년까지 방영된 '순풍산부인과'에서 김찬우가 맡은 배역의 아들 의찬 역을 맡아 인기를 누렸다. 항상 책을 읽는 똑똑한 캐릭터였다.

지난 2020년 5년 동안 사랑을 교제한 비연예인과 결혼했다.