[속보] 李대통령 “이스라엘 나포 국민 신속 석방, 외교역량 최대 투입”

이재명 대통령은 한국인 활동가가 탑승한 선박이 지난 8일 가자지구에 접근하다 이스라엘군에 나포된 것과 관련, 우리 국민의 안전 확보를 위해 국가 외교 역량을 최대한 투입할 것을 지시했다.

이재명 대통령. 연합뉴스

강유정 대변인은 9일 서면 브리핑에서 “이 대통령은 어제(8일) 저녁 이스라엘이 나포한 선박에 탑승 중이었던 우리 국민과 관련해 현재 상황과 조치 계획을 보고 받고 우리 국민의 안전 확보, 신속 석방, 조기 귀국을 위해 국가 외교 역량을 최대한 투입할 것을 지시했다”고 전했다.

팔레스타인과 연대하는 한국 시민사회 긴급행동 등 시민단체에 따르면, 한국시간으로 전날 오전 11시 40분께 가자지구로 향하던 구호선단 11척이 이스라엘군에 나포됐다. 이 선단에는 한국 국적 활동가 김아현 씨도 탑승하고 있었다.

이스라엘 외무부는 엑스(X·옛 트위터)를 통해 발표한 성명에서 선박과 탑승자들은 안전하며 이스라엘 항구로 이송됐고 곧 추방될 예정이라고 발표했다.

정부는 이스라엘 측에 조속한 석방을 요청했다.

한편 주이스라엘 한국대사관은 이번 사안을 인지한 직후 김씨에게 가자지구 방문의 위험성을 알리고, 예외적 여권 사용 허가 없이 여행 금지 지역을 방문하면 여권법에 따라 처벌받을 수 있음을 고지하기 위해 연락을 지속적으로 시도했다고 외교부 당국자가 전했다.