"통화 안 돼" 친척 신고로 출동…의정부서 노모·아들 숨진 채 발견

50대 아들, 오랜 기간 70대 어머니 간호

경찰 "외부 침입·외상 등 범죄 정황 발견 안 돼"

추석 다음날인 7일 경기 의정부의 한 주택에서 70대 어머니와 50대 아들이 숨진 채 발견돼 경찰이 수사중인 가운데 사인이 주목된다.

경찰에 따르면 이날 오후 3시쯤 “친척이 통화가 안 된다”는 신고가 112에 접수됐다.

사진=연합뉴스

해당 주택으로 출동한 경찰은 집 안에서 숨진 70대 어머니 A씨와 50대 아들 B씨를 발견했다.

두 사람은 함께 사는 모자 관계로 B씨가 오랫동안 A씨를 간호해 온 것으로 전해졌다.

발견 당시 모자의 시신은 반듯하게 누운 상태로, 부패가 진행돼 있었다.

외부 침입이나 외상 등 범죄를 의심케 하는 정황은 현재까지 발견되지 않은 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 “현장에서 B씨가 작성한 유서가 발견됐다”며 “모든 가능성을 열어 두고 수사 중이며 부검 결과를 봐야 알 수 있을 것”이라고 말했다.

이에 경찰은 현재까지 정황상 타살로 볼만한 단서가 없고 있고 부검결과도 나오지 않아 정확한 사인은 단정할 수 없다면서도 모자가 간병 및 생활고로 인한 동반 자살에 무게를 두는 상황이다.