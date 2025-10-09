창원시, 초고령사회 진입… 어르신 눈높이 정책 마련해 대응

경남 창원시가 초고령사회에 진입하면서 어르신 눈높이 정책을 마련해 대응에 나서고 있다.

9일 창원시에 따르면 시는 지난 6월 말 기준 초고령사회에 진입했다.

창원시립 노인 주간보호센터(조감도). 창원시 제공

UN(국제연합)은 65세 이상 인구가 전체 인구에서 차지하는 비율이 7% 이상이면 고령화사회, 14% 이상이면 고령사회, 20% 이상이면 초고령사회로 구분한다.

6월 기준 창원시의 65세 이상 고령인구는 19만9001명으로, 이는 전체 인구 99만4887명에서 차지하는 비율이 처음으로 20%를 넘어섰다.

시는 2023년 제2기 고령친화도시 5개년 실행계획을 수립해 현재 추진 중에 있다.

우선 시는 2023년부터 시내버스 무임교통 지원사업을 추진하고 있다.

버스가 유일한 대중교통 수단임에 따라 어르신들의 이동권 보장과 교통복지 증진을 위해 추진됐다.

지원 대상은 시에 주소를 둔 75세 이상 어르신으로 현재 7만명가량 파악된다.

지난해까지 월 8회 한도로 지원하던 교통비를 올해부터는 횟수 제한 없이 무료로 이용할 수 있도록 했다.

70세 이상 운전자가 면허증을 반납하면 1회에 한해 10만원 상당 지역화폐를 지원한다.

또 시는 어르신들의 휴식‧여가 공간이면서 이웃 간 교류 장소인 노인복지회관 8곳, 경로당 1039곳의 이용 편의도 개선하고 있다.

특히 올해 처음 ‘스마트경로당’ 구축에 들어갔다.

올 연말까지 40곳의 경로당에 시스템을 구축, 시범운영에 들어간다는 계획이다.

스마트경로당이 구축되면 경로당에서 비대면 여가‧복지프로그램과 혈압‧혈당‧체중‧체온 등 기본 건강 측정을 통한 건강관리를 받을 수 있다.

거동이 불편한 어르신들을 대상으로 방문 또는 전화 통화로 안부를 확인하고 말벗이 되고, 외출 동행, 식사‧청소관리를 돕는 노인맞춤돌봄서비스도 추진하고 있다.

시는 올해 632억원을 들여 1만6397개의 노인 일자리 사업도 추진 중이다.

지난해보다 1285개가 늘어난 것으로, 전국 기초지자체 중 최대 규모다.

올해 사업으로는 △노인공익활동사업(스쿨존‧환경정비 등) 1만1463개 △노인역량활용사업(경력‧재능 활용한 시설‧기관 지원 등) 2469개 △공동체 사업단(식품제조‧판매 등) 1317개 △취업지원(민간 일자리 알선) 1148개의 일자리를 제공한다는 계획이다.

뿐만 아니라 고령화 시대 난제인 치매를 예방하고 건강한 노후 지원을 위한 치매통합관리서비스도 추진하고 있다.

60세 이상 시민 누구나 창원‧마산‧진해 보건소 치매안심센터에 직접 방문하면 무료로 선별검사를 받을 수 있다.

이를 통해 치매로 진단받고 약을 복용하는 대상자에게는 월 3만원 이내 치료관리비 본인부담금을 지원한다.

이와 함께 치매 어르신에게 전문화된 공공 장기 요양서비스 제공을 위해 시립 노인주간보호센터 건립도 추진 중이다.

마산회원구 석전동에 들어설 예정인 시립 노인주간보호센터는 치매전담형 기관으로 지상 1~2층(대지 383㎡, 연면적 378㎡), 총사업비 22억1600만원이 투입된다.

입소 정원은 24명이며, 내년 하반기 완공 및 개원 예정이다.

시립 노인주간보호센터는 △전문 치매 관리 △안심하고 생활할 수 있는 공간 △가족과 사회 지원 강화 △지역사회와의 협력 강화 등 치매 환자들에게 맞춤형 전문 간호‧관리를 제공해 서비스 대상자와 가족 삶의 질 향상 기여가 기대된다.