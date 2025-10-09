"오늘 안에는 도착할까?"…부산→서울 7시간 20분

서울방향 도로에 차량 증가…본격 정체 시작

2025년 추석 황금연휴의 마지막 날인 9일 본격적인 귀경길 정체가 빚어지고 있다.

한국도로공사에 따르면 이날 전국에서 513만 대가 고속도로를 이용할 것으로 예측했다. 서울 방향 정체는 오후 4시쯤 가장 극심할 것으로 보인다.

9일 서울 서초구 잠원IC 인근 경부고속도로에서 차량들이 서행하고 있다.

이날 오전 11시 요금소 출발 기준 지방에서 서울까지는 △부산 7시간 20분 △울산 6시간 50분 △강릉 4시간 △양양 2시간 50분(남양주 도착) △대전 2시간 30분 △광주 5시간 40분 △목포 6시간 30분(서서울 도착) △대구 6시간 10분이 걸릴 것으로 보인다.

서울에서 지방까지 예상 소요 시간은 △부산 5시간 △울산 5시간 10분 △강릉 3시간 40분 △양양 3시간 (남양주 출발) △대전 1시간 50분 △광주 3시간 50분 △목포 4시간 30분(서서울 출발) △대구 4시간 30분이다.

9일 오전 11시 기준 서울과 주요도시간 고속도로 예상 이동 시간. 도로공사 홈페이지 캡처

오전 10시 40분 기준 정체 구간은 경부선 서울 방향 △옥산분기점~청주휴게소 부근 6㎞ △김천분기점 부근, 부산 방향 경부선 경주진출로 부근 등이다. 해당 구간에서는 차량들이 시속 40㎞ 이하로 서행하고 있다.

한편 영동선 인천 방향 대관령1터널 부근에서는 사고 차량 처리로 일대가 혼잡하니 운전에 유의해야 한다.

<뉴스1>