‘케데헌’ 열풍으로 세계인은 한복에 주목하지만… 정작 정부의 한복 진흥 지원은 태부족

김승수 국민의힘 의원 “한복산업 통계 2022년 조사가 최신, 5년마다 실시돼 파악 한계”

전국 유일한 한국한복진흥원 지원 사업 종료로 2026년 국비 예산 ‘0원’

최근 5년간 연구개발 지원 2건 불과, “한복진흥 골든타임 놓치면 안 돼”

넷플릭스가 지난 6월 공개한 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(케데헌)’ 열풍을 계기로 한복이 세계인들의 관심을 받고 있지만, 정작 정부의 정책적 지원과 관심은 여전히 부족하다는 지적이 국회에서 제기됐다.

국회 문화체육관광위원회 소속 김승수 국민의힘 의원(대구 북구을)은 “케데헌 주인공들이 입은 한복은 단순한 의상이 아니라 한국의 전통과 미학을 알리는 소중한 문화자산이다. 그러나 한복산업을 총괄하고 있는 문체부의 정책적 뒷받침은 기대에 크게 못 미치고 있다”고 9일 지적했다.

한국한복진흥원에 전시된 한복 작품.

김 의원이 최근 문화체육관광부로부터 제출받은 자료에 따르면 한복산업 실태조사는 2022년을 끝으로 중단된 상태다. 문체부는 5년마다 한 번씩 기초조사를 하고 있어서 한복산업 육성에 필요한 각종 현황을 제대로 파악하기 어렵다는 우려가 나온다. 한복산업에 대한 연구개발(R&D) 지원도 최근 5년 동안 단 2건에 그쳤다.

특히 전국에서 유일하게 한복 업무를 전담하는 기관으로 2021년 출범한 한국한복진흥원은 3년간의 지원사업 종료로 인해 내년 정부 예산안에 관련 국비가 단 한 푼도 반영되지 않았다.

한복을 육성할 법적·제도적 기반 역시 취약하다는 지적이다. 한식은 한식진흥법을 근거로 농림축산식품부가, 한옥은 ‘한옥 등 건축자산의 진흥에 관한 법’을 토대로 국토교통부가 지원을 전담하고 있다. 반면 한복은 개별 진흥법률이 부재해 제도적 뒷받침이 미흡한 실정이다.

한국한복진흥원 전경.

현재 한복산업 및 한복진흥과 관련한 업무는 문체부 전통문화과에서 다루고 있으나, 담당 인력과 예산은 턱없이 부족한 상황이다. 문체부는 아울러 매년 ‘한복의 날’(10월 21일), 한복문화주간(10월 셋째 주) 등 행사를 개최하고, 중앙부처와 공공기관 등에 ‘매달 마지막 주 수요일은 한복 입는 날 캠페인을 실시하고 있으나 참여율은 매우 저조한 것으로 확인됐다.

김 의원은 “케데헌 열풍을 계기로 세계가 한복에 주목하고 있지만, 우리 스스로 전통 의상의 가치와 산업적 경쟁력을 키우지 못한다면 골든타임을 놓칠 수 있다”며 “정부의 적극적인 관심과 제도적 기반 마련, 안정적인 재정 지원이 시급하다”고 밝혔다.