[속보] 정청래 “추석 민심, ‘뻔뻔한 내란당 빨리 해체 안 하고 뭐하냐’고 말해”

정청래 더불어민주당 대표는 9일 “(추석 민심은) 내란당은 입이 열개라도 할 말이 없을텐데 너무 뻔뻔하고 염치없다. 빨리 해체시키지 않고 뭐하고 있냐(고 했다)”고 했다.

정청래 더불어민주당 대표와 김영록 전라남도 도지사가 추석명절을 앞둔 3일 구례5일장을 방문, 민생현장을 둘러보며 주민 및 상인들을 격려하고 있다. 전남도 제공

정 대표는 이날 페이스북에 ‘추석민심’이란 제목의 게시글을 잇따라 올려 이같이 썼다.

그는 “(호남에서 추석인사를 할 당시) 이러다가 윤석열 풀려나게 생겼다. 윤석열 풀어주면 절대 안 된다”라며 “나중에라도 사면하면 안 된다. 내란범들은 확실하게 처벌해야 한다(는 말을 들었다)”고 적었다.

이어 자신의 지역구인 서울 마포구에선 한 30대 여성에게 “검찰청이 해체돼 좋긴 한데 검찰개혁이 불안하다”며 “이러다가 흐지부지 되는 것 아닌가. 이번에 못하면 앞으로도 절대 못 한다”는 취지의 반응을 받았다고 썼다.

정 대표는 또 서울 마포 망원시장 한 상인에게서는 “민생지원금 소비쿠폰 덕분에 장사가 잘 된다. 매출액이 30% 늘었다”며 “손님들도 많이오고 오랜만에 기분 좋다. 이런 것을 자주 했으면 좋겠다”는 발언을 들었다고 했다.

아울러 한 지지자에게는 “(국민의힘은) 나라를 좀먹는 자들”이라며 “개혁은 확실하게 빨리 해치워라. 언제까지 시간 끌 것이냐. 민주당도 요즘 답답하다”고 발언했다고 덧붙였다.