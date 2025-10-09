‘어금니 아빠’ 판사…윤유선 남편, ‘이숙캠’으로 첫 예능 나들이

배우 윤유선의 남편으로 잘 알려진 이성호 변호사가 ‘이혼숙려캠프(이하 ‘이숙캠’)’의 새 조정장으로 출격한다.
오늘(9일) 방송되는 JTBC ‘이숙캠’에서는 새 얼굴 이성호 변호사와 함께 15기 부부들의 최종 조정이 그려진다.
27년간 판사로 재직하며 ‘어금니 아빠’ 사건을 담당해 ‘사이다 판결’로 유명해진 이성호 변호사는 ‘이숙캠’을 통해 첫 예능 나들이를 한다.
윤유선과 결혼 25년 차 잉꼬부부로 소문이 자자한 이 변호사는 이혼을 고민하는 부부들에게 법률적인 식견과 함께 현실적이면서도 따뜻한 조언을 건네며 갈등을 해결하는 조정장으로 맹활약을 펼칠 예정이다.
이날 남편의 습관성 외도로 갈등이 깊어진 부부의 최종 조정이 진행된다. 조정 중 서장훈은 아내를 향해 “이 분 이혼 못한다”라며 호통을 멈추지 못했다는 후문. 이에 아내는 결국 울음을 터뜨려 서장훈을 당황하게 했다고 전해져 본 방송에 대한 궁금증을 증폭시켰다.
'위자료 남편'은 이혼 생각이 없다고 강경한 태도를 보였지만, 심리생리검사 결과 이혼도 하기 전에 재혼 생각이 있다는 속마음이 드러나 모두를 경악하게 만든다. 최종 조정에서도 역시 아내에게 큰 실망을 안겼다는 전언이다.
이 같은 소식에 15기 부부들이 어떤 결말로 조정장을 나서게 될 지 이목이 쏠린다.
15기 부부들의 최종 결과를 남겨둔 ‘이숙캠’은 오늘(9일) 오후 10시 30분 JTBC에서 확인할 수 있다.