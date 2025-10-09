BTS ‘봄날’ 21세기 최고의 노래 37위

美 롤링스톤, 250곡 선정

그룹 방탄소년단(BTS·사진)의 ‘봄날’이 미국 음악 전문 매거진 롤링스톤(Rolling Stone)이 선정한 ‘21세기 최고의 노래’ 37위에 올랐다.



롤링스톤은 8일(현지시간) 공식 홈페이지를 통해 ‘21세기 최고의 노래 250곡’을 발표했다. ‘봄날’은 한국 노래 가운데 가장 높은 순위인 37위를 기록했다.



롤링스톤은 “‘봄날’은 21세기 가장 큰 팝 그룹 중 하나인 BTS의 대표곡”이라며 “상실 속에서 피어나는 회복과 희망의 감정은 초월적인 울림을 전하며 BTS의 세계적 도약으로 이어졌다. 또 ‘봄날’은 그들의 음악이 지닌 강한 결속력을 보여준다”라고 평가했다.



‘봄날’은 2017년 2월 발매된 정규 2집 리패키지 앨범 ‘유 네버 워크 얼론(YOU NEVER WALK ALONE)’의 타이틀곡이다. 국내 음원 플랫폼 멜론에서도 공개 직후부터 약 7년11개월 동안 일간 차트에 꾸준히 머무르며 역대 최초로 누적 재생 수 10억회를 돌파한 곡이다.



롤링스톤이 공개한 명단에는 방탄소년단과 함께 블랙핑크, 소녀시대, 뉴진스 등 K팝 걸그룹들의 노래도 포함됐다. 블랙핑크가 2018년 발매한 ‘뚜두뚜두’는 142위, 소녀시대 ‘지(Gee)’는 170위, 뉴진스의 ‘하이프 보이(Hype Boy)’는 206위에 자리했다.