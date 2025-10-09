이정재, 한국인 첫 ‘찰리 채플린 어워드’

영화계 공로상… 亞부문 수상

배우 이정재(53·사진)가 한국인 최초로 ‘찰리 채플린 어워드’를 받았다.



9일 이정재 소속사인 아티스트컴퍼니는 “3일(현지시간) 싱가포르에서 열린 ‘찰리 채플린 어워드 아시아’ 시상식에서 이정재 배우가 수상자로 선정됐다”고 밝혔다.



‘찰리 채플린 어워드’는 미국 뉴욕의 링컨 센터 필름(Film at Lincoln Center·FLC)이 1972년 전설적인 배우 찰리 채플린이 망명 생활을 마치고 미국에 귀국한 것을 기념해 제정한 상이다. 첫해 채플린이 받은 뒤로 매년 세계 영화계에 공헌한 인물들에게 수여되고 있다. 영화계에서 가장 권위 있는 평생 공로상 중 하나인 이 상은 2018년부터 아시아 부문이 신설됐다. 지금까지 장이머우 감독과 배우 량차오웨이·린칭샤 등 중화권 영화인들이 주로 받았다.



이정재는 “존경하는 영화인이자 예술가, 아티스트인 찰리 채플린의 이름으로 주는 상을 받으니 긴장되고 무게감 때문에 더 떨린다”며 “아시아 영화인의 한 사람으로서 좋은 영향력을 미칠 수 있도록 노력하겠다”고 수상 소감을 밝혔다.



이정재는 넷플릭스 시리즈 ‘오징어 게임’이 세계적인 인기를 끈 뒤, 해당 작품으로 2022년 제74회 미국 에미상에서 남우주연상을 받았다. 지난해에는 영화 ‘스타워즈’의 스핀오프 드라마인 디즈니플러스 오리지널 시리즈 ‘애콜라이트(The Acolyte)’에 출연하기도 했다.