한국인 1명이 한 해 79개 먹은 '이것'…소비량 세계 2위 [수민이가 궁금해요]

한국인이 지난해 1인당 79개의 라면을 먹은 것으로 조사됐다. 이는 베트남에 이은 세계 2위에 해당한다.

9일 세계인스턴트라면협회에 따르면 한국의 지난해 라면 소비량은 41억개로 세계에서 8번째로 많았다.

사진=게티이미지뱅크

지난해 우리나라 총인구는 5175만명 이었다. 1인당 라면 79.2개를 먹은 셈이다. 한국의 1인당 라면 소비는 2021년 73개에서 3년 만에 6개 늘었다.

한국의 라면 소비량은 지난 2021년 37억9000만개에서 2022년 39억5000만개, 2023년 40억4000만개로 꾸준히 늘었다. 지난해 소비량은 전년보다 1.4% 증가했다.

한국은 지난 2020년까지 연간 1인당 라면 소비량 1위 였다. 2021년부터는 베트남이 1위를 유지하고 있다.

베트남은 지난해 1인당 라면을 81개 소비했다. 베트남 인구 1억명이 라면 81억4000만개(4위)를 소비했다.

베트남과 한국에 이어 1인당 라면 소비가 많은 국가는 태국(57개), 네팔(54개), 인도네시아(52개), 일본(47개), 말레이시아(47개), 대만(40개), 필리핀(39개), 중국(홍콩 포함·31개) 순이다.

전통적으로 국수를 즐기는 식문화가 있는 아시아 국가들의 1인당 소비량이 월등히 높았다. 이와 대조적으로 유럽에는 1인당 소비량이 10개도 되지 않는 나라도 많다.

세계 라면 소비량은 1230억7000만개로 전년보다 2.4% 늘었다. 역대 최대 수준이다. 각국에서 물가 상승으로 비교적 저렴한 식품인 라면에 대한 수요가 늘었다는 분석이 나온다.

세계 최대 라면 시장은 중국·홍콩으로 지난해 소비량은 438억 개다. 이는 한국의 10.7배에 해당하는 수치다.

인구 2억8000만명인 인도네시아가 143억7000만개로 2위이며, 지난 2023년 3위 시장으로 한 계단 올라선 인도는 83억2000만개로 베트남보다 2억개 가량 많다.

9일 서울 시내의 한 대형마트에 진열된 라면 모습. 연합뉴스

그 다음은 일본(59억개), 미국(51억5000만개), 필리핀(44억9000만개), 한국(41억개), 태국(40억8000만개), 나이지리아(30억개) 순이었다.

시장 규모는 작지만 영국, 독일, 프랑스 등 유럽 지역에서도 라면 소비가 늘고 있다.

농심 신라면과 삼양식품 불닭볶음면 등 한국 라면의 인기도 높아지고 있다.

지난 1∼9월 우리나라의 라면 수출은 지난해 같은 기간보다 24.7% 늘어난 11억1600만달러(약 1조6000억원)를 기록했다.

라면업체 관계자는 “K컬처의 영향력이 지속 확산하고 있어 한동안 한국 라면을 중심으로 한 글로벌 라면 시장의 성장이 기대된다”고 말했다.