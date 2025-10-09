佛총리, 취임 한달도 안 돼 사의… ‘연금 개혁 중단’ 카드 꺼낸 정부

야당 반발에 개혁안 중단·수정 관측

르코르뉘 “내년 예산안 합의 공감대

이틀 내 총리 임명”… 조기총선 선 긋기

프랑스 정부가 정치적 난국을 해결하기 위해 ‘연금 개혁’ 추진에서 한발 물러서는 모습이다. 임명 27일 만에 사임한 세바스티앙 르코르뉘 총리는 “조기 총선의 가능성은 줄었다”고 밝혔다.



8일(현지시간) 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 지난 6일 사의를 표명한 르코르뉘 총리는 공영방송 프랑스2와의 인터뷰에서 “내년 예산안에 합의하려는 공감대가 형성되고 있다”고 말했다. 이어 “에마뉘엘 마크롱 대통령에 (의회) 해산 가능성이 멀어지고 있으며, 향후 48시간 이내에 총리를 임명할 수 있는 상황이라고 말씀드렸다”고 덧붙였다. 마크롱 대통령의 조기 사임을 요구한 것에는 “대통령직이라는 제도는 보호돼야 한다”며 반대 의사를 밝혔다.

임명 27일 만에 사임한 세바스티앙 르코르뉘 프랑스 총리. 로이터연합뉴스

르코르뉘 총리는 마크롱 정부 5번째 총리로 임명됐으나 예산안과 내각 구성을 둘러싼 정치 공방이 커지면서 사임했다. AFP는 총리 재임 기간이 현대 프랑스 역사상 가장 짧은 것이라고 지적했다.



사임 발표에도 8일 저녁까지 조기 총선을 피하기 위한 정당 간 합의를 끌어내라는 대통령의 지시를 받은 르코르뉘 총리는 전날 우파 및 중도 진영 인사들과 연쇄 회동해 연금 개혁 중단 카드를 꺼내 들었다. 연금 개혁을 밀어붙일 당시 정부를 이끈 엘리자베트 보른 전 총리도 7일 일간 르파리지앵과 인터뷰에서 정치적 교착 상태를 타개하기 위해 연금 개혁 중단에 찬성한다는 뜻을 밝혔다.



정년을 기존 62세에서 2030년까지 점진적으로 64세로 연장하는 내용 등을 담은 연금 개혁안 통과는 마크롱 대통령의 최대 역점 사업이었다. 마크롱 정부는 여론과 야당의 반대에도 의회 표결을 생략할 수 있는 헌법 특별 조항까지 사용해 밀어붙였지만, 결국 야당의 반발에 연금 개혁을 중단하거나 수정하게 됐다. 좌파 중에서도 마크롱 정부에 협조할 가능성이 가장 큰 것으로 평가받는 사회당은 긍정적인 반응을 보였다. 올리비에 포르 사회당 대표는 7일 프랑스2 뉴스에서 보른 전 총리의 태도 변화를 두고 “늦었지만 긍정적인 깨달음”이라고 평가했다.