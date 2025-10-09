‘AI 퍼스트’ 나선 EU, 1조6000억원 투입

기업 활용도 14%… 미래동력 저하 위기감

헬스케어 등 11개 산업서 AI 활용 장려

유럽연합(EU)이 역내 산업의 저조한 인공지능(AI) 활용을 늘리고 미국과 중국의 AI 기술에 대한 의존을 줄이기 위해 10억유로(약 1조6580억원)를 투입하기로 했다.



8일(현지시간) 로이터통신 등에 따르면 EU 집행위원회는 이날 로봇공학과 헬스케어, 에너지 등 11개 산업 부문에서 AI 활용을 높이기 위한 전략을 발표했다.

사진=EPA연합뉴스

전략에는 기업과 공공 부문 기관들이 ‘AI 우선(AI-first)’을 채택하도록 장려하는 방안이 담겼다. 헬스케어 부문에서 AI 기반 첨단 스크리닝 네트워크 구성과 제조·제약 활용, 기후 AI 에이전트 개발, 제조·엔지니어링·건설 분야에서 접근할 수 있는 데이터 풀 구성, 창작 부문 AI 제작 및 AI 번역 활용 플랫폼 개발 등도 추진한다.



이번 조치는 AI 등 미래 전략산업에서 EU가 뒤처질 수 있다는 위기감에 따른 것이다. 지난해 기업활동에 AI를 활용한 유럽 기업은 14%도 채 되지 않았다. 대기업의 활용도는 텍스트나 이미지 생성 등을 포함해 약 40%였지만, 중소기업의 경우에는 10%로 낮았다. 미국상공회의소가 AI를 사용하는 미국 중소기업이 60%에 육박하는 것으로 추산되는 것과 비교하면 크게 낮은 수준이다.



우르줄라 폰데어라이엔 집행위원장은 “AI의 미래가 유럽에서 만들어지기를 바란다”며 “모든 핵심 부문에서 우선 사고방식을 추진할 것”이라고 강조했다.