[재미로 보는 오늘의 운세] 10월 11일 (토요일)

쥐

96년생: 이성과의 만남은즐거움이 있다 .

84년생: 관광레저업 예술품 운동구점은 광고에 성과 있다.

72년생: 일에 확실한 능력을 보일 때다.

60년생: 당면한 과제은 미루지 말자.

48년생: 동업하자는 사람이 나타난다.

36년생: 문단속을 철저히 하고 도둑을 조심.

소

97년생: 새로운 아이디어가 뜨오르는 운이다.

85년생: 기쁘게 해주려고 애쓸 필요는 없다.

73년생: 서류를 꼼꼼하게 살펴라.

61년생: 좋은 일보다 짜증나는 일이 많다.

49년생: 관재수를 조심하자.

37년생: 금전지출이 많아진다.

범

98년생: 구인,구직자는 좋은소식이 온다.

86년생: 생활하다보면 의외의 상황을 접한다.

74년생: 친구를 무작정 믿어 손재하다.

62년생: 주변과 사사로운 마찰이 있겠다.

50년생: 신규사업은 실패한다.

38년생: 보건건강에 노력하자.

토끼

99년생:이씨,안씨,강씨가 금전의 도움이 온다

87년생: 음식업 유흥업 식품업은 광고에 성과 있다.

75년생: 배우자가 나타난다.

63년생: 서남방에서 좋은 일이 있다.

51년생: 금전적인 여유가 부족하다.

39년생: 집안의 우환에 대비하자.

용

00년생 불의의 사고에 대비해야할 때이다.

88년생: 여성은 바라는 것을 얻는 운이다.

76년생: 진로에 정확한 결정이 필요하다.

64년생: 자유직업인은 신용을 중히하자.

52년생: 사업자는 매출이 양호하다.

40년생: 투자는 일찌감치 포기하자.

28년생: 동남방의 일이 성과가 좋다.

뱀

01년생 집착하지 않으면 더 좋은 아이디어를 만난다.

89년생: 상대를 헤아리지 못하면 손실이 온다.

77년생: 성장 가능한 일을 가려하자.

65년생: 돈의 위력은 생각보다 크다.

53년생: 무역관계 일은 보류하자.

41년생: 기거동작에 조심하자.

29년생: 현재는 불리해도 후일는 길하다 .

말

02년생 오늘은 상가집 방문은 삼가할것.

90년생: 극을 달리면 위험하고 손해보기 쉽다.

78년생: 의약업 애견업 식품업은 광고에 성과가 있다.

66년생: 부동산 증권투자는 고통이온다.

54년생: 이사 변동은 시기를 잘 맟추자.

42년생: 걸기운동을 열심히 하자.

30년생: 물건구입과 실물수을 주위할것.

양

03년생 남들을 따라갈 수 있는 페이스를 유지해라.

91년생: 물건을 소유하지 못하니 고생만 한다.

79년생: 직업에 변동이 온다.

67년생: 일을 추진하면 성과가 크다.

55년생: 전체적인 윤곽을 파악하자.

43년생: 명분은 좋은데 실상은 없다.

31년생: 천천히 주변을 살피며 발걸음을 옮기자.

원숭이

04년생 일방적인 계약은 반드시 피해야 한다.

92년생: 뜬구름 잡지 말고 일에 충실해라.

80년생: 동료와 친구들과 박자를 맞추자.

68년생: 현재 금전으로 긴박하다.

56년생: 동남방에서 좋은 소식이 온다.

44년생: 재운도 왕성한 운이다.

32년생: 금융업,부동산업은 광고 효과본다.

닭

05년생 단점을 파악해야 남의 허점이 눈에 보인다.

93년생: 일관성이 없으면 아무런 소용이 없다.

81년생: 자통차매매 소개업 대여업은 광고에 성과가 있다.

69년생: 돈 때문에 긴박하다.

57년생: 타인의 판단을 따르는 것이 좋다.

45년생: 적당히 시기에 매매하자.

33년생: 이씨,안씨,강씨가 금전의 도움이 온다 .

개

06년생 포기해야 할 것은 빨리 포기하라.

94년생: 버릴 것은 버리고 취할 것은 취한다.

82년생: 진로관계에 걱정이다.

70년생: 여성은 심리적으로 불안하다.

58년생: 큰 이익은 기대하기 어렵다.

46년생: 아랫사람의 잘못에 관대하자.

34년생: 금전관계 약속은 오후가 좋다.

돼지

95년생: 자신의 판단이 옳다는 것을 입증해라.

83년생: 전공분야에 더 열심히 하자.

71년생: 약속과 신의를 중히하자.

59년생: 콜락텍에 즐거운이 있다.

47년생: 건강에 적신호를 관찰하자.

35년생: 가족중에 금전손재를 조심하자.