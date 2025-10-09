[재미로 보는 오늘의 운세] 10월 10일 (금요일)

쥐
96년생: 사업자는 좋은 성과가 기대된다.
84년생: 소탈한 모습으로 대하면 좋은 때이다.
72년생: 힘든 고비에 극복이 가능하다.
60년생: 물품구입 실물수를 조심하자.
48년생: 물욕이 강하면 실물을 거둔다.
36년생: 속이 답답하니 바다로 나가자.
소
97년생: 남방으로 출행할때 차조심 하라.
85년생: 문서상의 개운치 못하면 확실히 해라.
73년생: 진로문제에 갈등이 온다.
61년생: 승진에 즐거움이 있다.
49년생: 지나친 욕심을 버리자.
37년생: 먼 거리에 여행은 삼가하자.
범
98년생: 광고업 악세살이 인테리어업은 광고 성과가 있다
86년생: 친구를 모방하는 것도 발전할 수 있다.
74년생: 실패를 해도 자신감부터 회복하라.
62년생: 자기 페이스를 끝까지 유지하자.
50년생: 한번 실패에 좌절하지 말자.
38년생: 자식의 근심은 부모의 근심이다.
토끼
99년생:모든 약속은 오후1시ㅡ5시가 길하다.
87년생: 우직한 모습은 큰 이득은 힘들다.
75년생: 일에 포커스를 맞추어라.
63년생: 업무로 인한 스트레스가 많다.
51년생: 자금문제로 고민하는 운이다.
39년생: 부동산 문제는 해결이 늦다.
용
00년생 내팽개치지 않는 너그러움을 갖추어라.
88년생: 새로운 시작은 중요한 의미다.
76년생: 원하던 이성친구를 만난다.
64년생: 금전거래에 신경쓰자.
52년생: 과도한 음주는 삼가하자.
40년생: 온갖 정성을 쏟는다면 쾌차한다.
28년생: 계약의 약속은 오전이 좋다.
뱀
01년생 실속없는 사람들이 주변에 가득하다.
89년생: 휴대폰 통신업 금속기계업은 광고에 성과가 있다.
77년생: 직장동료와 원만하게 하라.
65년생: 멀리서 좋은 소식이 온다.
53년생: 경쟁관계는 되도록 피하자.
41년생: 가족관계로 마음놓기 힘들다.
29년생: 적도 아군으로 변하는 운이다.
말
02년생 올바른 방향을 유지해나가는데 노력하라.
90년생: 상대를 설득하려면 부드럽게 해라.
78년생: 어설픈 시작은 삼가하자.
66년생: 일을 대충 덮어두지 말자.
54년생: 잡기로 낭패 당할 수 있다.
42년생: 친구와 명암을 달리하지 말자.
30년생: 단순하게 생각하면 금방 끝날 일이다.
양
03년생 오랜 친분관계에 금이 가는 일은 금하라.
91년생: 현재의 일은 노력부족으로 성사안된다.
79년생: 움직이지 말고 한자리에 일하자.
67년생: 금은보화를 얻지만 절반은 잃는다.
55년생: 오랜만에 즐거운 시간을 보낸다.
43년생: 가족과 가정을 중히하자.
31년생: 금전관계 약속은 오후가 좋다.
원숭이
04년생 가까운 사람의 어려움에 도움이 안된다.
92년생: 운전대리업 택배업 아동품점은 공고에 성과 있다.
80년생: 외국과 관련있는 일이 생긴다.
68년생: 새로운 거래선이 나타난다.
56년생: 배우자의 건강을 채크하자.
44년생: 정신적으로 피곤한 운이다.
32년생: 부부간에 적은 갈등이 온다.
닭
05년생 방심하면 모두 잃어버릴 수 있다.
93년생: 가벼운 질환과 집안에 근심이 온다.
81년생: 여성은 애인과 즐거운이 있다.
69년생: 새로 시작하는 마음으로 하자.
57년생: 비가 걷히고 바람이 잦아든다.
45년생: 가족에 즐거운이 있다.
33년생: 걷기운동으로 건강을 도우자.
개
06년생 열의가 사라지면 포기하는 경향이 있다.
94년생: 불신의 벽이 높아지면 감당하기 힘들다.
82년생: 경쟁자가 나타난다.
70년생: 애정에 한층 더 신경을 써라.
58년생: 일에 뛰어드는 것은 무리다.
46년생: 덜 익은 과일은 먹지말자.
34년생: 동북방에서 만난사람 정보을 준다.
돼지
95년생:피부미용 네일업 화장품점은 광고에 성과가 있다.
83년생: 인연은 그리 멀리 있지 않다.
71년생: 사람들 틈에서 빠져나오자.
59년생: 금전을 잃어버릴까 걱정된다.
47년생: 귀중한 문서나 물건을 잘 챙기자.
35년생: 옛 친구을 만나는 일진이다.