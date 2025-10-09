美·국제사회 다중압박 주효… 완전한 종전은 ‘산 넘어 산’ [가자 휴전 1단계 합의]

극적 타결 속 향후 전망은



이, 인질 귀환 위해 전쟁범죄도 불사

156개국가서 팔 국가로 인정 역효과

최우방 트럼프 마지막 경고에 백기



하마스, 고립무원 길어져 제안 동의

무장해제·통치 배제 수용 난항 예상

이, 가자지구서 완전 철수도 물음표

불투명했던 이스라엘과 하마스 간 휴전 협상이 8일(현지시간) 극적으로 타결된 것은 미국의 중재와 국제사회의 압박 속에 양측이 전쟁 장기화로 인한 부담을 줄이고자 현실적인 타협의 결과로 풀이된다. 그러나 남은 협상 조건들은 양측이 받아들이기 어려운 내용을 담고 있어 종전까지는 갈 길이 멀다는 전망이 나오고 있다.

초토화된 가자지구 지난 1월 가자지구 북부 자발리아 난민 캠프 인근이 폐허가 된 건물 잔해들로 가득하다. 이스라엘군이 2년에 걸쳐 가자지구 전역을 상대로 공습과 포격을 가한 탓에 가자지구에 있던 건물·가옥 대부분이 파괴됐다. 가자=신화연합뉴스

◆국내외 비판에 미국도 압박 ‘부담’



이스라엘은 하마스에 억류된 인질들의 안전한 귀환을 전쟁의 최우선 목표로 천명해 왔다. 현재 인질 48명 중 생존자는 20명뿐인 것으로 알려졌다. 인질 가족과 국민은 이들의 석방을 위해 이스라엘 정부가 하마스와 합의할 것을 요구해 왔다.



국제사회의 압박도 갈수록 커졌다. 2023년 하마스 공격 후 가자지구에 대한 이스라엘의 보복 공격은 무자비했다. 하마스 간부와 조력자를 제거한다는 명목으로 민간인에 대한 공격도 서슴지 않았다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 하마스를 완전히 제거하고 가자지구를 수복하겠다는 의지를 보이며 보복 공격을 넘은 사실상 전쟁범죄를 이어갔다. 여기에 이란, 카타르 등 이웃 나라까지 공격하면서 국제사회의 거센 비판을 받았다. 결국 지난달 말 유엔 총회를 전후해 영국, 프랑스, 캐나다 등 주요 7개국(G7) 국가들을 비롯해 전 세계 156개국이 팔레스타인을 국가로 인정하게 되는 역효과를 낳았다.



네타냐후 총리는 “테러리스트들에게 보상을 주는 꼴”이라고 반발하며 공격 수위를 높였지만, 국제 여론의 부담을 갖지 않을 수 없었을 것으로 보인다.



무엇보다 이스라엘의 최우방국인 미국의 압박이 이번 합의에 가장 중요한 동기로 작용했다. 올해 두 번째 임기를 시작한 도널드 트럼프 미국 대통령은 국제사회의 비난에 이스라엘을 감싸면서도 하마스와의 휴전을 종용해 왔다.

29일(현지시간) 미국 백악관에 도착한 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리(오른쪽)가 도널드 트럼프 미국 대통령이 지켜보는 가운데 취재진에게 손을 흔들어 인사하고 있다. EPA연합뉴스

최근 트럼프 대통령이 직접 발표한 ‘가자 평화구상’은 하마스뿐만 아니라 이스라엘에도 마지막 경고였다. 이에 이스라엘은 가장 양보 여지가 큰 조건들을 중심으로 휴전에 합의한 것으로 풀이된다.



하마스 역시 휴전이 절실했다. 하마스는 이스라엘의 공격에 사실상 제대로 된 반격을 하지 못하고 있었던 데다, 인도적 지원마저 끊겨 완전히 고립된 상태였다. 이런 상황에서 인질과 수감자들을 맞교환하고 전쟁을 멈추고 인도적 지원을 받을 수 있는 1단계 협정을 마다할 이유는 없었을 것으로 보인다.

◆앞으로가 문제… 전쟁 종식 가능할까



백악관은 9일 “트럼프 대통령이 주말에 이집트에 갈 것”이라고 밝혔다. 1단계 합의가 이뤄짐에 따라 종전 협상까지 직접 마무리 짓겠다는 계획으로 보인다. 미 정치권과 서방국 정상들은 “전쟁 종식의 희망이 보인다”며 잇따라 환영했다.



하지만 종전 협상은 쉽게 타결되기 어려울 것이란 전망이 우세하다. 트럼프 대통령이 제안한 ‘가자 평화구상’ 중 종전을 위한 실질적 조건에서 첨예한 대립이 예상되기 때문이다.



그중 가자지구 통치 구조 개혁과 하마스의 비무장화는 실현 가능성이 낮은 것으로 꼽힌다.

평화구상은 팔레스타인자치정부(PA)가 개혁프로그램을 수립하고 다른 국가 정상들이 참여하는 평화위원회가 가자지구를 임시 통치한다는 내용을 담고 있다. 이를 위해 하마스가 가자지구 내 모든 군사시설을 파괴하고 정치에 관여하지 않아야 한다는 조건이 포함돼 있다.

‘하마스는 무장단체’라는 정체성과 팔레스타인 정치에서의 영향력을 포기하는 이 같은 요구에 하마스는 거세게 저항할 전망이다. 이는 가자에 영향력을 행사하려는 이스라엘 입장에서도 반갑지 않다.



미 국무부 중동 및 아프리카 특별 보좌관이었던 지나 애버크롬비윈스탠리는 이날 미 싱크탱크 애틀랜틱카운슬의 평론에서 “하마스는 팔레스타인의 미래에 대한 무장 해제와 역할을 포기하고 싶지 않고, 이스라엘은 가자지구에서 완전히 철수하거나, 팔레스타인자치정부의 귀환을 허용하거나, 궁극적인 팔레스타인 국가에 동의하기를 원하지 않는다”면서 “양측 모두가 꺼리는 제안”이라고 지적했다.



미국 ABC 방송은 “가자지구 평화협정 1단계 합의는 기념비적이지만 전쟁의 종식은 여전히 불확실하다”면서 “인질·포로 교환이 끝나면 휴전 합의도 끝날 수 있다는 우려도 나온다”고 전했다.