한강 작가 우이동 옛집 문화자산 된다

학창시절 보내며 문학 뿌리 다져

강북구, 주택 매입 통해 정신 계승

서울 강북구가 한국 최초로 노벨문학상을 수상한 한강 작가가 어린 시절부터 20대까지 거주했던 우이동 주택(사진)을 최근 매입했다.



9일 강북구에 따르면 해당 주택은 대지면적 259㎡ 규모의 지하 1층~지상 1층 단독주택으로, 한 작가가 초등학생 무렵 수유동으로 상경해 학창시절을 보내며 문학적 뿌리를 다져온 상징적인 공간이다. 한 작가는 언론 인터뷰에서 “저에게 집이라고 했을 때 가장 먼저 떠오르는 공간이 수유리(현 우이동) 집”이라며 애틋한 마음을 표현한 바 있다.



구는 기본계획 용역을 거쳐 활용 방안을 구체화할 예정이다. 주택의 기존 구조를 보존하는 방식으로 리모델링을 추진해 주민과 방문객이 문학의 가치를 함께 배우고 즐길 수 있는 문화시설로 탈바꿈시킬 계획이다.