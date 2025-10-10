이찬원 "20대 때 아르바이트 20개 이상…열심히 살았다"

가수 이찬원의 대학생 시절이 공개된다.

10일 오후 9시50분 방송되는 KBS 2TV 요리 예능물 '신상출시 편스토랑'에서는 찬또셰프 이찬원이 치열하게 살아가는 20대 후배들을 위해 준비한 '청춘 응원 프로젝트'를 공개한다.

이 과정에서 남다른 친화력을 자랑하던 이찬원의 대학생 시절 이야기가 베일을 벗는다.

이날 공개되는 VCR 속 이찬원은 야외에서 모습을 드러냈다. 한껏 들뜬 표정으로 "얼마 만인지 모르겠네"라고 설렌다.

알고 보니 이곳은 이찬원이 트로트 가수 되기 전 꿈을 키우던 모교 영남대학교였다. 이찬원은 "저의 20대, 청춘이 고스란히 담겨 있는 곳"이라며 행복한 감회에 젖었다.

이어 화면에는 이찬원의 대학생 시절 사진과 영상들이 공개됐다. 과거 사진 속 이찬원은 무대 위에서 MC를 보는 모습들이라 눈길을 끌었다.

실제로 이찬원은 노래는 물론 진행 능력으로 각종 대학 내 축제, 행사마다 MC를 맡아 '영남대 유재석'으로 불리기까지 했다고.

이어 단과대 부학생회장 등 화려한 활동 이력들까지 공개되자 '편스토랑' 식구들은 입을 모아 "찬원이 진짜 열심히 살았네"를 외쳤다.

이찬원은 대학 시절을 추억하며 "아르바이트도 진짜 많이 했다. 편의점, 과외, 호프집, 한식뷔페, 어묵공장, 택배 상하차, 물류센터… 20개 이상 했다. 20대 이찬원은 참 열심히 살았다"라고 회상했다.

당시 그렇게 바쁘게 살던 중에도 이찬원의 마음속에는 트로트 가수라는 꿈이 가장 크게 자리 잡고 있었다고 했다.

이찬원은 이날 특히 많은 고민을 갖고 치열하게 살고 있는 모교 후배들을 응원하고자 특별한 선물을 준비했다.

제작진은 "선물은 방송에서 공개된다. 멋진 선배 이찬원과 함께 2025년을 사는 20대 청년들의 진짜 이야기를 들을 수 있는 뜻깊은 시간이 될 것"이라고 예고했다.

