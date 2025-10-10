“당근엔 냉장고까지 있다더니”…대학가 허위매물 321건 적발

국토부, 청년 밀집 지역 10곳 집중 점검…가격·면적·옵션 ‘눈속임’ 절반 넘어

서울의 한 대학가 인근 원룸촌 전경. 정부는 당근마켓 등 온라인 플랫폼에 게시된 부동산 광고 1000여 건을 점검한 결과, 냉장고 등 옵션을 허위로 기재한 광고 321건을 적발했다. 연합뉴스

“냉장고 포함이라더니 막상 가보니 없더라고요.”

대학생과 사회초년생이 몰려 있는 서울 대학가 원룸촌에서 이 같은 허위·과장 부동산 광고가 무더기로 적발됐다.

국토교통부는 10일 “서울과 부산, 대전 등 청년 거주비율이 높은 대학가 10곳을 대상으로 약 5주간 온라인 매물 광고를 조사한 결과, 위법 의심 사례 321건을 확인했다”고 밝혔다.

이번 조사는 지난 7월 21일부터 8월 22일까지 진행됐으며, 네이버부동산·직방·당근마켓·유튜브·블로그·카페 등 주요 플랫폼에 게시된 매물 1100건이 점검 대상이었다.

조사 결과, 전체의 절반 이상(51.7%)이 가격·면적·융자금 등을 실제와 다르게 표기하거나 이미 거래된 매물을 그대로 둔 ‘부당 표시·광고’였다.

대표적으로 ▲전용면적을 실제보다 넓게 표시 ▲없는 옵션(냉장고, 세탁기 등)을 포함해 광고 ▲근저당이 있음에도 ‘융자금 없음’으로 기재 ▲계약 완료 매물의 광고 삭제 지연 등이 있었다.

나머지 48.3%(155건)는 주소·관리비·거래금액 등 필수 기재 항목을 누락한 ‘명시의무 위반’이었다. 이로 인해 청년 임차인들이 실제 조건을 확인하지 못한 채 계약 피해로 이어질 우려가 크다는 지적이다.

국토부는 이번에 선별된 321건의 의심 광고를 지자체에 통보해 행정처분을 요청했다.

또 “네이버·직방·당근 등 플랫폼과 SNS 광고 전반을 상시 모니터링해 허위광고를 근절하겠다”며 “청년층의 피해를 최소화하겠다”고 밝혔다.

한편, 부동산 불법행위 통합신고센터(www.budongsan24.kr)를 통해 집값 담합·시세조작·무등록 중개 등 거래질서 교란 행위 전반도 접수받고 있다.

국토부 박준형 토지정책관은 “왜곡된 정보로 청년층이 피해를 입지 않도록 엄정히 단속하겠다”고 말했다.