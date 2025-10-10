한혜진, 4살 연하 배우와 핑크빛 소개팅…절친 이시언 주선

모델 한혜진이 4살 연하의 배우 하준과 소개팅에 나섰다.

지난 9일 한혜진의 유튜브 채널에는 '오늘 집에 못 들어가겠다 [하트솔로]'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 이시언, 서지승 부부가 등장했다. 이시언은 "한혜진 결혼 프로젝트를 진행한다"라며 "진실로 잘됐으면 하는 마음에 제가 직접 소개팅남을 섭외했다"고 말했다.

이어 소개팅 장소인 고깃집을 찾은 한혜진은 "너무 떨린다. 5분 남았다"며 긴장된 모습을 보였다.

그때 하준이 등장했고 자신을 영화 '범죄도시'에서 막내 형사로 나왔던 배우라고 소개했다.

두 사람은 어색함을 없애고자 서로의 주량에 대해 이야기했다. 이시언은 "술 이야기만 몇분을 하고 있는 거냐"고 핀잔을 놨지만, 서지승은 "서로 주량이나 좋아하는 술로 코드를 아는 것도 중요하다"고 감쌌다.

한혜진은 "제가 누나 같다"고 웃었고 하준은 "87년생이다"라고 답했다. 한혜진은 1983년생으로 두 사람은 4살 차이인 셈.

이야기를 이어가던 중 한혜진이 "너무 MC 모드인가"라고 하자 하준은 "리더십이 있는 사람을 좋아한다"고 두둔했다.

이를 지켜보던 이시언은 한혜진에게 "조금이라도 호감이 생기면 하준의 입에 고기를 싸서 넣어달라"고 했고, 하준에게는 "마음에 들면 맥주를 깊게 들이켜라"고 말했다.

한혜진은 고민하다 자신의 입에 고기를 넣었고, 하준은 망설임 없이 맥주를 마셨다.

두 사람은 과거 연애사에 관해서도 이야기를 나눴다. 한혜진은 "연상을 만나본 적 있냐"고 물었고, 하준은 "그렇다. 연하 만나본 적 있냐"고 되물었다. 한혜진은 "네"라고 답했다.

이를 지켜보던 이시언은 "하준이랑 4살 차이니까 나이가 딱 맞는 것 같다"며 흐뭇해했다.

소개팅이 끝날 시간이 다가오자 하준은 "귀여우신 것 같다"며 호감을 표했다.

한혜진 역시 중국 여행을 다녀오는데 그 후에 러닝을 같이 하자"며 데이트 신청과 함께 연락처를 교환해 훈훈한 분위기를 자아냈다.

