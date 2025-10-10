이창훈, 송혜교 열애설 해명 "기자와 다퉜다…아내도 물어보더라"

배우 이창훈이 시트콤 '순풍산부인과'에 호흡을 맞춘 송혜교와의 열애설을 해명했다.

지난 9일 tvN STORY 예능프로그램 '신동엽의 커피 시키신 분? 순풍 패밀리'에는 박영규, 이태란, 이창훈, 김성은, 김성민 등 '순풍 산부인과' 주역들이 출연했다.

배우 이창훈. tvN STORY 제공

이날 신동엽은 이창훈의 인기를 언급하며 "그때 송혜교와도 스캔들이 났다"고 말했다.

이창훈은 "그 스캔들 때문에 당시 문제가 있었고 기자들이랑 싸웠다"며 "지금은 혜교가 월드 스타도 돼서 사귀었느냐는 질문을 받으면 '그냥 편하게 생각하시라'고 한다"고 웃었다.

이어 "결혼하자마자 아내가 진짜 사귀었냐고 물어봤는데 '하나님 앞에 맹세해' 이렇게까지 하니까 (의심을 거뒀다)"며 "아내한테 '드라마가 너무 잘 되다 보니까 포장이 된 거다. 아니다'라고 해명했다"고 설명했다.

이창훈은 송혜교와 찍은 사진이 있냐는 질문에 "'순풍산부인과' 1년3개월 촬영하는 동안 딱 한 장 찍었다"며 사진을 공개했다.

그러면서 "우리 촬영 중간에 찍은 건데 누가 찍은 건지 모르겠다"고 덧붙였다.

사진 속 이창훈은 송혜교와 다정하게 어깨동무를 하고 있다. 사진을 본 신동엽은 "사귀었네"라며 너스레를 떨었다.

이창훈은 '순풍 산부인과' 방영 이후 16살 나이 차가 나는 송혜교와 열애설에 휘말렸다.

열애설과 관련해 이창훈은 "당시 송혜교는 고등학교 3학년, 나는 30대였다. 무슨 원조교제라고 하더라"며 "우는 송혜교를 위로해 줬더니 남들이 봤을 때는 내가 울린 줄 알더라. 차에서 울고 있는 송혜교를 보고 내가 찬 줄 알더라"고 말하기도 했다.

<뉴시스>