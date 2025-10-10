장영란, ♥한의사 ‘400평 병원’ 팔고 백수된 진짜 이유…“♥아내에 피해 갈까 걱정”

방송인 장영란(오른쪽)과 남편 한의사 한창. 장영란 인스타그램 캡처

방송인 장영란의 남편이자 한의사인 한창이 400평대 한방병원을 정리하게 된 이유와 당시의 심경을 밝혔다.

지난 9일, 배우 한고은의 유튜브 채널 ‘고은언니 한고은’에는 ‘장영란 부부 기절초풍한 한고은표 집밥 풀코스 레시피?! 유튜브 축하 방문★’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 해당 영상에는 장영란, 한창 부부가 게스트로 출연해 최근의 근황과 부부 생활을 전했다.

이날 장영란은 한고은의 남편 신영수에게 “형부는 자기 입으로 백수라고 얘기하면 괜찮냐”며 “왜냐하면 남편은 처음에 너무 스트레스 받아했다”고 털어놨다.

한창은 최근 운영하던 400평 규모의 한방병원을 정리한 뒤 ‘백수’라는 타이틀을 감수하게 된 상황. 하지만 이를 둘러싼 외부의 시선과 오해는 쉽게 사그라들지 않았다.

한창은 병원 양도 배경에 대해 “백수라고 듣는 건 괜찮은데, 제가 병원을 양수하게 된 건 형님이나 누님도 아시겠지만 사업체를 운영하면서 아내한테 피해갈까봐, 그게 제일 큰 이유였다”고 설명했다. 이어 “사람들 반응이 영란 씨가 열심히 일하니까 ‘남편, 시부모 먹여살린다’, ‘얼마나 삶이 고생이겠냐’ 하더라”고 털어놨다.

그는 “영란 씨 삶이 고생인 건 맞는데, 내가 적자에 허우적대다가 억지로 판 게 아닌데 ‘망했다’, ‘어쨌다’, ‘안됐으니까 팔았겠지, 잘됐으면 계속 돌렸겠지’ 하는 글이 많다”며 근거 없는 루머와 악성 댓글로 인한 상처를 고백했다.

장영란은 당시 상황에 대해 “창이 씨도 병원을 운영했는데, 내가 그 당시에 가족이 더 중요하다고 생각했던 것 같다. 왜냐면 남편이 사업을 하니까 힘들어하고, 그걸로 많이 싸워서 힘들었다. 그거 외에는 싸울 일이 없다”고 회상했다. 그러면서 “남편이 (사업을) 정리하고, 가정에 충실한 다음부터 싸울 일이 없다”고 덧붙였다.

한창은 최근 달라진 일상에 대해 “그런 걸 다른 쪽으로 승화하려고 했다”며 아이들과 보내는 시간을 통해 자신을 돌아보는 계기로 삼고 있다고 밝혔다. 실제로 그는 “아이들과 한국사 공부도 하고, 한자 자격증도 함께 준비했다”며 가족과의 일상을 공부와 성장의 시간으로 채워가고 있다고 전했다.

장영란은 남편에 대한 애정을 드러내며 “남편은 진료하는 걸 좋아한다. 그래서 또 지나면 한의원 조그맣게 할 것 같다. 할 건데, 지금은 안식년이니까 푹 쉬라고. 7일 내내 일했으니까”라고 말했다.

한편, 한창은 2019년 장영란과 결혼했으며, 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 그는 2021년 10월 약 400평 규모의 한방병원을 개원해 화제를 모았으나, 최근 병원을 정리하고 가족과 함께하는 시간을 보내고 있다.