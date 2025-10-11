인천시, 농기계 수리비 상향 지원… 안전한 영농 뒷받침

인천시가 관내 농업인들의 경제적 부담을 줄이면서 안전한 영농환경 조성에 나선다. 시 농업기술센터는 농기계 수리비 지원사업을 올해도 이어간다고 10일 밝혔다.

이번 사업은 지난해부터 지원 한도를 대폭 확대해 운영 중이다. 당초에는 기계별로 1인당 소형 5만원, 대형 10만원, 연간 최대 35만원까지 지급했다. 지난해부터 소형 10만원, 대형 20만원, 연간 최대 50만원으로 높였다.

지원 대상은 인천시에 주소를 두고 실제 농업에 종사하는 이들이다. 관리기, 경운기, 트랙터, 콤바인 등 주요 영농기계의 부품 교체 및 수리 비용을 지원받을 수 있다. 지정 수리점에서 정비를 받은 뒤 수리 내역서와 영수증을 2개월 이내에 농업기술센터에 제출하면 된다.

농업인들이 수리비 지원 혜택을 체감하고 있다는 평가를 받는다. 고장과 노후화로 어려움을 겪던 농가에 실질적인 도움이 됐다는 반응이 나온다. 농업기술센터는 안정적인 영농 활동을 뒷받침하고, 운영 과정에서 불편이 발생하지 않도록 지속적으로 개선해 나갈 계획이다.

이희중 시 농업기술센터 소장은 “농기계는 농업 생산성 향상에 필수적이지만 고장과 노후화로 인한 수리비 부담이 적지 않다”며 “농업인의 경제적인 부담은 크게 덜고 안전한 농작업 환경 여건에도 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.