‘반중 시위’ 격화에… 윤호중 행안장관, 경찰에 “적극 대응” 이례적 주문

국가경찰위에 관련 안건 부의

역대 행안장관으로는 2번째

최근 윤석열 전 대통령 지지자들의 반중(反中), 혐중(嫌中) 집회·시위가 격화하면서 윤호중 행정안전부 장관이 경찰에 보다 적극적인 대응을 주문하는 안건을 국가경찰위원회에 부의하고 나섰다. 행안부 장관이 국가경찰위에 안건을 부의한 건 역대 2번째로, 이례적인 일이다.

행안부는 10일 윤 장관이 특정 국가와 국민 대상 혐오 집회·시위에 대한 경찰의 적극적인 대응을 위해 국가경찰위에 ‘경찰의 적극적인 법 집행 방안’ 안건을 부의했다고 밝혔다. 국가경찰위는 1991년 ‘국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률’ 제정으로 행안부에 설치된 기관으로, 행안부 장관이 중요하다고 인정해 회의에 부친 사항도 심의·의결한다.

중앙재난안전대책본부 본부장인 윤호중 행정안전부 장관이 지난 10월9일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국가정보자원관리원 화재 관련 중대본 제10차 회의에서 모두 발언을 하고 있다. 뉴스1

행안부는 “최근 혐오 집회·시위가 심화되고 있어 특정 국가 국민뿐 아니라 외국인 커뮤니티 전반에서 높은 불안감을 호소하고 있다”며 “현재와 같은 집회·시위가 지속될 경우 우리 사회 안전뿐 아니라 국가 간 관계에까지 악영향을 미칠 수 있음을 고려한 것”이라고 설명했다. 주한 중국대사관은 지난 2일 “한국 측이 재한 중국 국민들의 신변 안전과 합법적 권익을 철저히 보장해 주는 것을 엄정히 요청한다”는 입장문을 내기도 했다.

윤 장관은 “경찰은 혐오 집회·시위에 적극적으로 대응하며 더 안전한 사회를 만들 수 있도록 노력해야 한다”며 “국가경찰위는 경찰이 적극적으로 법 집행에 나설 수 있도록 심도 있는 방안을 고민해 주기 바란다”고 당부했다.

앞서 2018년 11월30일 당시 김부겸 행안장관이 경찰위원회에 법질서 및 경찰 공권력 엄정 확립 대책 안건 부의를 요청한 바 있다.