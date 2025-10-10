세계일보
산업도시 울산, 임금체불 사업장 13.9% 늘었다

입력 : 2025-10-10 23:10:47
수정 : 2025-10-10 23:10:46
울산=이보람 기자 boram@segye.com
추석을 앞두고 울산의 한 전기차 공장 건설 현장에서는 270명의 일용직 근로자들이 약 두 달치 임금을 제때 받지 못했다. 이들이 받지 못한 임금은 12억원. 임금체불은 공사를 발주한 업체의 협력업체와 하도급 구조로 돼 있는 곳에서 발생했다. 원청의 공사대금 지급이 지연되면서 하도급업체도 임금을 지급하지 못한 것이다.

 

이후 고용노동부 울산지청에는 다수의 진정이 들어왔다. 고용노동부는 임금체불 청산 지도를 한 뒤, 공사 발주처가 원청업체를 거치지 않고 하도급업체에 공사대금을 직접 지급하는 발주처 직불 방식으로 근로자들의 임금 지급을 완료했다. 

 

올 들어 산업도시 울산의 임금체불 사업장 수가 지난해보다 다소 늘어난 것으로 나타났다.

 

10일 고용노동부 울산지청에 따르면 올해 1월∼8월까지 울산지역 사업장 1611곳에서 임금 체불이 발생했다. 이는 지난해 같은 기간 1414곳보다 13.9% 늘어난 수치다. 피해 근로자수는 4093명. 다만 체불금액은 235억3300만원으로 전년 동기 대비 29% 감소했다.

 

임금체불은 제조업(95억9600만원)에서 가장 많이 발생했다. 다음으로 건설업(56억6700만), 도소매 및 음식·숙박업(22억1000만원) 등 순이었다. 지난해 같은 기간과 비교하면 제조업은 37.2% 줄었지만, 건설업은 5.6%, 도소매 및 음식·숙박업은 2.2% 각각 증가한 것으로 집계됐다.

 

고용노동부 울산지청 관계자는 “조선업 하청업체 대부분이 제조업으로 분류되는데, 최근 조선업계 호황이 울산지역 전체 체불액 감소에 영향을 준 것으로 보인다”면서 “다만 건설업계는 경기부진과 다단계 하도급 구조 탓에 임금체불이 많이 발생하고 있다”고 말했다.

 

실제 울주군 온산공단 내 석유화학 공장 건설 현장에선 하청업체와 계약한 일용직 근로자 40여명이 제때 급여를 받지 못했다. 이곳 역시 고용노동부가 발주처 직불 방식으로 청산했지만, 지난 달 1일 기준 울산지역 미청산 임금 체불액은 49억원이다.

 

고용노동부 울산지청은 최근 임금체불 청산을 위한 집중 지도기간 운영을 통해 체불 다발 업종과 취약 사업장을 모니터링하고, 분쟁이 발생했을 때는 즉시 현장에 근로감독관을 투입하고 있다.

이보람 기자

