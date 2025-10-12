반려동물 놀이터 ‘강릉 펫파크’ 2026년 상반기 개장

반려동물을 위한 공원인 강릉 펫파크(Pet Park)가 내년 상반기 개장한다.

강릉시는 펫파크가 지난달 완공됐다고 10일 밝혔다. 잔디 생육기간과 날이 추워지는 상황인 점을 고려해 정식 개장은 내년으로 예정됐다.

강릉 펫파크 전경. 강릉시 제공

펫파크는 무료다. 640㎡ 규모 대형견 놀이터와 724㎡ 규모 소형견 놀이터로 구성됐다. 이외에도 반려동물 동반산책로, 중앙광장, 어질리티놀이터, 커뮤니티쉼터 등이 갖춰졌다. 차량 15대가 주차할 수 있는 주차장도 있다.

시는 입장료를 받지 않고 운영하되 동물 등록된 반려동물만 입장할 수 있도록 할 방침이다.

지난달 기준 강릉시에 등록된 반려동물은 1만8116마리다. 반려인은 강릉 인구대비 27%인 5만5000명으로 추정된다.

이번 펫파크 조성으로 반려동물 기반시설 부족 문제를 해소하고 시민과 반려동물이 함께 안전하고 건강하게 여가생활을 누릴 수 있는 휴식공간이 될 것으로 기대된다.

김홍규 강릉시장은 “매년 반려 인구가 증가하는 추세에 발맞춰 건전한 반려동물 문화가 조성될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.