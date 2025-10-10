다이닝브랜즈그룹, 대한민국 여자 럭비팀에 후원금 2300만원 후원

박원철 다이닝브랜즈그룹 홍보담당 이사(사진 오른쪽)와 손명구 대한럭비협회 전무(〃왼쪽) 등 관계자들이 대한민국 여자 럭비팀 후원금 전달식에서 기념사진을 촬영하고 있다. 다이닝브랜즈그룹 제공

bhc 치킨과 큰맘할매순대국 등을 운영하는 종합외식기업 다이닝브랜즈그룹이 국제대회를 앞둔 대한민국 여자 럭비팀의 선전을 기원하는 차원에서 2300만원을 상당을 후원했다고 10일 밝혔다.

지난 2일 서울 대한럭비협회에서 진행된 후원식에는 박원철 다이닝브랜즈그룹 홍보담당 이사와 손명구 대한럭비협회 전무, 허인 대한럭비협회 사무처장 등이 참석했다.

후원식은 열악한 환경 속에서도 한국 여자럭비의 가능성을 증명하기 위해 도전에 나선 선수들을 격려하고 사기를 진작하는 취지로 마련됐다.

아마추어 클럽팀 NXB로 시작한 여자 럭비팀 선수들은 대한럭비협회로부터 출전 승인을 받아 오는 25~26일 오만에서 진행되는 ‘Asia Rugby Emirates Sevens Trophy-Oman 7s(아시아 럭비 에미레이츠 세븐스 트로피-오만 세븐스)’ 대회에 국가대표팀 자격으로 참가한다.

다이닝브랜즈그룹은 생업을 병행하며 자비로 훈련과 대회 경비를 부담하고 있는 선수들의 대회 참가를 위한 항공비를 지원한다.

이와 함께 막바지 훈련 중인 선수들을 위해 훈련 기간 다이닝브랜즈그룹 산하 브랜드 아웃백 300만원 상당의 상품권과 bhc치킨 200만원 상당의 상품권 등 든든한 식사비를 지원한다.

다이닝브랜즈그룹은 국내 대표 종합외식기업으로서 선수들이 훈련에 더욱 집중할 수 있는 환경을 조성하고, 최상의 컨디션으로 이번 국제 대회에 임할 수 있도록 조력한다는 계획이다.

다이닝브랜즈그룹 관계자는 “좋지 않은 여건에서도 한국 여자 럭비의 명맥을 잇기 위해 열정과 투지를 갖고 도전해 나가는 선수들이 이번 대회에서 최고의 기량을 펼칠 수 있길 바란다”고 말했다.