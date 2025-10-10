李 대통령, 휴가 중 국정자원 화재 현장 찾아…복구 인력 격려

이재명 대통령이 10일 국정자원관리원 화재 현장을 찾아 상황을 점검하고 근로자들을 격려했다.

대통령실은 이날 이 대통령이 국가정보관리원 대전 본원을 찾아 국정자원 화재 피해 복구 현황과 계획 등을 파악하고 연휴에도 신속한 복구를 위해 애쓰는 근무자들을 격려했다고 밝혔다. 이 대통령은 “국가 전산 자원의 중요도는 국방에 비견할만하다”며 “다시는 이런 일이 발생하지 않게 신속한 복구와 확고한 재발 방지 대책이 중요하다”고 강조했다고 김남준 대통령실 대변인이 서면브리핑을 통해 전했다. 이 대통령은 “무엇보다 복구가 가장 중요하다”며 “예산이나 인력을 사용하는 데 효율적이고 신속하게 해달라”고 당부했다.

이재명 대통령이 10일 대전 유성구 국가정보자원관리원 화재 현장을 찾아 전산실을 살펴보고 있다. 대통령실 제공

이 대통령은 화재구역 배터리를 모아둔 냉각 침수조를 둘러본 뒤 실제 화재가 발생한 5층 전산실을 찾아 피해 상황을 점검했다. 김 대변인은 “이 대통령은 이 자리에서 발화요인에 대해 구체적으로 묻고 적재방식에 대한 문제점은 없는지 등을 면밀하게 확인하기도 했다”며 “시찰을 마친 이 대통령은 현장에서 간담회를 주재하고 행정안전부 장관으로부터 복구 진행 상황과 향후 조치 계획 등을 보고받았다”고 설명했다. 그러면서 “(이 대통령은) 또한 국민 생활에 영향이 큰 주요 서비스의 신속한 복구 계획을 논의하는 한편, 실무자들이 현장에서 느끼는 고충과 의견을 세심히 청취했다”고 덧붙였다.

이 대통령은 특히 추석 연휴임에도 불구하고 비상근무 중인 행정안전부 공무원들과 복구 업체 직원들이 신체적·정신적 위험에 노출되지 않도록 안전한 근무 환경을 마련해줄 것을 주문했다. 지난 3일 국가정보자원관리원 화재 수습 담당 공무원이 정부세종청사에서 극단 선택을 해 사망하는 비극이 발생한 가운데, 사고 수습에 힘쓰는 이들이 신체적·정신적으로 고통받는 일이 더는 발생하지 않도록 각별히 유의하라는 뜻으로 풀이된다. 김 대변인은 “현장 근무자들은 명절 휴가도 반납한 채 밤낮으로 복구에 매진하고 있지만 기술적인 문제와 피로 누적 등 현실적 어려움도 크다고 전하면서 사명감을 갖고 최선을 다하겠다 다짐했다”고 전했다.

이재명 대통령이 10일 대전 유성구 국가정보자원관리원 현장상황실에서 열린 간담회에서 발언을 하고 있다. 대통령실 제공

이 대통령은 당초 지난 2일 주재한 수석·보좌관회의에서 예고했던 대로 ‘징검다리 평일’인 이날 연차를 냈지만, 공식적인 휴가와는 별개로 현장점검 업무를 수행했다. 김 대변인은 “이 대통령은 공식적으로 연차를 사용했지만 사안의 중요성과 복구인력의 격려 필요성 등을 고려해 방문을 결정했다”고 설명했다. 이날 현장점검에는 정부 측에서 윤호중 행정안전부 장관과 이재용 국가정보자원관리원장 등이 참석했고 대통령실에서는 하정우 AI미래기획수석 등이 참석했다.