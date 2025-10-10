잡코리아, ‘신입·인턴 전문 채용관’ 운영…“빠른 합격 지원”

취업포털 잡코리아는 10일 하반기 공채 시즌을 맞아 신입직 구직자들의 일자리 연결을 위한 ‘신입·인턴 전문 채용관’을 운영한다고 밝혔다. 잡코리아 제공

최근 잡코리아 조사에 따르면, 올해 9월 대기업 채용 공고는 전년 동월 대비 18% 증가한 것으로 나타났다. 특히 삼성, 현대차, 카카오, 하이닉스 등 국내 주요 기업들의 연이은 신입 공채 소식이 전해지며 대학생과 졸업생들의 관심도 더욱 높아지고 있다.

기획·전략, AI·개발·데이터, 제조·생산, 인사·HR 그리고 디자인 등 20여가지 직무의 약 1만8000개 공고 정보를 제공한다. 구직자는 기업 규모와 지역, 근무형태에 따른 상세 검색으로 일자리 정보를 확인할 수 있으며 이력서 기반 즉시지원 가능 공고도 찾을 수 있다.

최근 산업 동향과 채용 트렌드, 현직자 인터뷰, 리서치 등 콘텐츠를 제공하고 채용 일정을 꼼꼼히 체크할 수 있는 ‘공채 달력’ 서비스 등도 선보인다.

잡코리아 관계자는 “하반기 공채 시즌과 맞물려 많은 기업들의 채용 러시가 이어지며 신입직 취업을 준비하는 구직자들의 빠른 합격을 적극 지원하겠다”고 말했다.