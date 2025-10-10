코스피, 반도체주 랠리에 사상 첫 3,600대 마감…코스닥도 상승

환율 급등 속 외인 현물 '사자'·선물은 순매도…'9만전자'·'42만닉스'

희토류 관련주도 상승…이차전지·방산·철강은 하락

코스피가 10일 원/달러 환율 급등에도 불구하고 반도체주 강세에 힘입어 사상 처음으로 3,600선을 돌파했다.

이날 코스피는 전장보다 61.39포인트(1.73%) 오른 3,610.60에 장을 마쳤다.

지수는 전장보다 48.90포인트(1.38%) 오른 3,598.11로 출발해 장 초반 사상 처음 3,600선을 돌파한 후 숨고르기에 들어갔으나 장중 다시 오름폭을 키웠다. 한때 3,617.86까지 올라 장중 역대 최고치를 새로 쓰기도 했다.

10일 서울 중구 하나은행 본점에서 직원들이 주가 및 환율 전광판 앞에서 활짝 웃고 있다. 이날 코스피는 1.7% 넘게 올라 사상 처음으로 3,600선을 돌파했다. 전장보다 61.39포인트(1.73%) 오른 3610.60에 장을 마쳤다. 연합뉴스

이날 코스피 시가총액은 2천974조6천464억원으로 직전 거래일(2일) 대비 52조4천200억원 늘었다.

이날 오후 3시 30분 기준 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 21.0원 급등한 1,421.0원을 나타냈다. 종가 기준으로 지난 4월 20일(1,421.0원) 이후 최고 수준이다.

이 가운데 유가증권시장에서 외국인이 1조622억원 순매수하며 증시를 끌어 올렸다. 반면 개인과 기관은 각각 5천19억원, 5천943억원 순매도하며 차익 실현에 나섰다.

외국인은 다만 코스피200선물시장에서는 8천839억원 '팔자'를 나타냈다.

추석 연휴 기간 뉴욕 증시는 미 연방정부의 일시적 업무정지(셧다운) 지속과 인공지능(AI) 산업 거품론, 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 AI 산업 확장 발언 등을 소화하며 오르내렸다.

간밤 뉴욕증시는 3대 지수가 고점 부담에 일제히 내렸지만, 미국 AI 대장주 엔비디아 주가는 아랍에미리트(UAE)에 AI 칩을 수출하는 길이 열리면서 1.8% 상승했다.

이에 국내 증시도 반도체주를 중심으로 상승 압력을 받는 흐름을 보였다. 다만 원/달러 환율 급등에 투자 심리가 일부 위축된 데다, 반도체 이외의 종목이 약세를 보이면서 장중 상승폭은 일부 제한됐다.

이경민 대신증권 연구원은 "미국 정부의 엔비디아칩 아랍에미리트(UAE) 수출 승인 소식 등 호재에 국내 반도체 업종이 강세를 보였다"며 "다만 반도체 산업으로 수급이 집중되면서 방산, 이차전지, 자동차 등 여타 업종들은 부진한 모습이 나타났다"고 설명했다.

이날 유가증권시장에서 거래된 930개 종목 중 하락한 종목은 624개로, 상승 종목 수(276개)를 웃돌았다.

시가총액 상위 종목 중 삼성전자(6.07%)가 9만원대로 올라섰으며, SK하이닉스[000660](8.22%)도 42만원선을 돌파했다.

아울러 삼성바이오로직스(0.50%), 두산에너빌리티[034020](14.97%), NAVER[035420](5.73%) 등도 올랐다.

이밖에 중국이 미중 정상회담을 앞두고 희토류 수출 통제를 강화한다는 소식에 관련 종목으로 분류되는 유니온머티리얼[047400](30.00%)이 상한가로 치솟았으며, 모회사 유니온[000910](15.14%)도 급등했다.

반면 이스라엘과 하마스가 '가자 평화구상' 1단계에 합의하면서 한화에어로스페이스[012450](-5.01%), 현대로템[064350](-2.65%), LIG넥스원[079550](-4.95%) 등 방산주가 하락했다.

미국에 이어 유럽연합(EU)도 철강 수입 장벽을 대폭 높이겠다고 예고하면서 POSCO홀딩스[005490](-3.66%), 세아제강[306200](-1.61%) 등 철강 관련 종목도 줄줄이 내렸다.

아울러 LG에너지솔루션[373220](-9.90%), 엘앤에프[066970](-3.25%) 등 이차전지주도 미국 전기차 기업 테슬라의 저가형 신차 발표 이후 실망 매물이 출회되면서 일제히 하락했다.

업종별로 보면 기계장비(9.65%), 전기전자(4.78%), IT서비스(3.02%) 등이 올랐으며 운송장비(-2.18%), 운송창고(-1.77%), 금속(-1.22%) 등은 내렸다.

코스닥지수도 전장보다 5.24포인트(0.61%) 오른 859.49에 장을 마쳤다.

지수는 전장보다 4.61포인트(0.54%) 오른 858.86으로 출발해 장 초반 상승과 하락을 반복하다 장중 오름세로 돌아섰다.

코스닥시장에서 외국인이 2천386억원 순매수했으며 개인과 기관은 각각 1천314억원, 833억원 매도 우위를 보였다.

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 휴머노이드 로봇 개발에 중점을 두면서 로봇주인 레인보우로보틱스[277810](7.15%)가 급등, 에코프로를 제치고 코스닥 시총 4위로 올라섰다.

아울러 리노공업[058470](0.19%), 이오테크닉스[039030](7.98%), HPSP[403870](4.43%) 등 반도체 관련주도 올랐다.

반면 에코프로비엠[247540](-3.44%), 에코프로[086520](-1.69%) 등 이차전지주와 알테오젠[196170](-2.23%), 펩트론[087010](-2.00%), 파마리서치[214450](-1.45%) 등은 내렸다.

이날 유가증권시장과 코스닥시장의 거래대금은 각각 19조5천460억원, 8조6천60억원으로 집계됐다.

대체거래소 넥스트레이드의 프리마켓과 정규마켓의 거래대금은 총 9조9천218억원이다.

