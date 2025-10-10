“괴롭다”… ‘양평 공흥지구’ 조사받던 공무원 숨진 채 발견

2016년 양평군에서 개발부담금 업무 관련 팀장으로 일해

지난 2일 특검 참고인 신분 출석…자택 화장실서 발견돼

유서에 ‘괴롭다’ 등 심경 담겨…양평 공무원 4명 출석 조사

특검, 개발부담금 ‘0원’-사업 기간 연장 등 특혜 의혹 수사

김건희 여사 관련 의혹들을 수사 중인 민중기 특별검사팀에 출석해 조사받은 경기 양평군 간부 공무원이 자택에서 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 들어갔다.

숨진 공무원은 김 여사 일가의 양평 공흥지구 아파트 개발사업 당시 팀장으로 개발부담금 관련 업무를 맡은 것으로 파악됐다. 그는 지난 2일 특검에 참고인 신분으로 처음 출석해 조사받았다.

양평군청. 오상도 기자

10일 양평군과 경찰 등에 따르면 양평군의 50대 A 면장은 이날 오전 자택인 양평읍의 한 아파트 화장실에서 숨진 채 발견됐다.

A씨가 출근하지 않고 연락도 받지 않자 직원들은 자택으로 찾아가 숨져있는 모습을 발견하고 경찰에 신고했다. 외부 침입이나 타살 혐의점은 없는 것으로 확인됐다.

앞서 양평군은 2016년 11월 김 여사 가족회사인 ESI&D에 공흥지구 개발부담금을 17억4800만원 부과했다가 2017년 6월 전액 감면한 바 있다. 특검팀은 이 과정에서 특혜가 주어졌다고 판단, 조사를 벌여왔다.

ESI&D는 2011년 8월 양평군에 350가구 규모 공동주택 개발사업을 제안한 뒤 이 사업으로 100억원에 달하는 개발 이익을 거둔 것으로 알려졌다. 하지만 개발부담금은 한 푼도 내지 않은 것으로 전해졌다.

이 사업과 관련해 양평군은 2012년 11월 해당 지역을 도시개발구역으로 지정하며 2014년 11월을 사업 시행 기한으로 정했다. 하지만 ESI&D가 2014년 7월 뒤늦게 착공하자 2016년 7월 말로 소급 연장해줬다는 의혹도 받는다.

A씨는 2016년 양평군 주민지원과 지가관리팀장으로 일했던 것으로 알려졌다. 그가 남긴 유서에는 특검에서 공흥지구 특혜 의혹에 관한 조사를 받았다는 내용과 함께 ‘괴롭다’는 등 심경이 담긴 것으로 전해졌다.

특검은 지난달부터 공흥지구 개발 의혹과 관련해 양평군청 관계자들을 소환해 조사하고 있다. 모두 4명을 소환 조사했는데 이들 중 3명은 피의자 신분이고, 나머지 1명은 참고인 신분이었다.

특검은 개발부담금 부과가 적정했는지를 조사하기 위해 이들을 소환한 것으로 파악됐다. 피의자 신분으로 소환된 공무원들의 혐의는 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(국고 등 손실) 등이다.