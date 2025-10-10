이시바, 전후 80년 메시지 발표…"역대 내각 역사인식 계승"

이시바 시게루 일본 총리가 10일 전후 80년을 맞아 개인 명의 메시지를 발표했다.

교도통신에 따르면 이시바 총리는 이날 총리 관저에서 열린 기자회견에서 '전후 80년 소감' 모두 발언을 통해 "전후 50년, 60년, 70년 총리 담화를 바탕으로 역사 인식은 역대 내각의 입장을 계승한다"고 밝혔다.

이시바 시게루.

일본 총리들은 전후 50년인 1995년부터 10년 간격으로 패전일인 8월 15일께 각의(국무회의)를 거쳐 담화를 발표했다.

무라야마 도미이치 전 총리는 전후 50년 담화, 고이즈미 준이치로 전 총리는 전후 60년 담화에서 각각 식민지 지배에 대해 사죄와 반성의 뜻을 표명했다.

아베 신조 전 총리는 2015년 발표한 전후 70년 담화에서 "우리나라는 지난 대전에서의 행동에 대해 반복적으로 통절한 반성과 진심 어린 사죄의 마음을 표해 왔다"며 '과거형'으로 사죄하고 후대 아이들에게 사죄 숙명을 짊어지게 해서는 안 된다고 밝혔다.

이시바 총리는 이날 메시지에서 당시 일본 정부가 전쟁을 막지 못한 이유를 언급하는 데 대부분을 할애했다. 이번 메시지는 각의를 거친 기존 담화와 달리 총리 개인 입장이 담겼다.

<연합>