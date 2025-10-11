사법 개혁 등 놓고 ‘온도차’ 지속?… 계속되는 당정 사이 미묘한 엇박자

정청래 “끝까지 추적”

우상호 “시끄럽지 않게”

기나긴 추석연휴가 마무리되는 가운데, 더불어민주당이 ‘내란 청산’을 재차 강조했다. 정청래 대표가 직접 나서 “반격의 여지를 남겨두면 언제든 다시 내란 세력은 되살아난다”며 조희대 대법원장 등 사법부를 강하게 비판하고 나섰다. 추석연휴 기간 중 대통령실에서 당정간 ‘온도차’ 발언이 나오는 등 조용한 개혁에 방점을 찍는 가운데 당에서 강한 개혁 목소리가 다시 나온 것이다. 당정간 미묘한 입장차가 나온 것 아니냐는 지적이 제기되는 가운데, 당내에서는 정 대표와 대통령실이 매일 소통하고 있다고 강조했다.

더불어민주당 정청래 대표가 10일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언을 하고 있다. 뉴시스

정 대표는 이날 국회에서 최고위원회의를 주재하면서 “내란에 맞선 이번 개혁은 이전의 개혁과는 달라야 한다. 반격의 여지를 남겨두면 언제든 다시 내란세력은 되살아난다. 다시는 내란을 생각하지조차 못하도록 하는 것이 빛의 혁명의 정신을 이어가는 길”이라고 말했다.

정 대표는 이날 국회에서 주재한 최고위원회의에서 “다시는 내란을 생각하지조차 못하도록 하는 것이 빛의 혁명의 정신을 이어가는 길”이라며 이같이 밝혔다. 이어 정 대표는 “끝까지 추적해 책임을 묻고 저항에 굴하지 않고 전진해야 한다. 지금이 딱 좋은 기회”라고도 했다.

특히 정 대표는 추석 연휴 때 돌아본 민심의 현장에는 “불안한 마음이 있었다”고 했다. “내란수괴가 또 풀려나는 것은 아니냐, 재판이 왜 이렇게 늦어지냐, 이번에도 검찰개혁이 실패하면 어쩌냐는 걱정이 많았다”라는 것이다. 이어 그는“대선 개입 의혹 당사자인 조희대 대법원장은 삼권분립까지 부정하며 국회 청문회 출석을 거부했다. 내란수괴를 석방했던 지귀연 판사가 여전히 내란수괴 재판관으로 앉아 내란재판을 침대축구하듯 질질 끌고 있다”며 “일부 검찰 세력은 대놓고 부정적인 발언들을 하며 검찰청 부활을 꿈꾼다”고 말했다. 정 대표는 그러면서 “우리가 맞서야 할 개혁에 저항하는 반동의 실체들”이라고도 했다.

정 대표는 “‘당정대’는 내란 청산, 민생 경제 회복이라는 두 마리 토끼를 잡기 위해 원팀, 원보이스로 국민이 오케이(OK)할 때까지 최선을 다하겠다”고 했다.

우상호 대통령실 정무수석. 연합뉴스

앞서 우상호 대통령실 정무수석은 6일 한 라디오 인터뷰에서 당정간 미묘한 엇박자 흐름을 언급하는 듯한 발언을 했다. 그는 “민주당의 입장이나 지금의 운영방향에 대해 그 취지는 전부 다 동의를 한다”면서도 “가끔 속도라든가 온도의 차이가 날 때가 있지 않느냐”고 했다. 우 수석은 그러면서 “저는 대통령님의 생각을 전달하는 사람이지 제 개인 생각을 전달하면 안되기 때문에 대통령님의 생각을 잘 전달하는데 그럴 때 당이 곤혹스러워할 때가 있다”며 “(당에서) ‘우리는 이렇게 하기로 했는데 대통령 생각과 조금 차이가 나면 어떡하지?’ 이런 고민을 할 때 제일 난감하다”고도 말했다.

아울러 우 수석은 “제가 중도 진영이나 조금 합리적 보수 진영에 계신 분들하고도 친분이 있는데요. 그런 분들이 한결같이 말하는 게 개혁하는 거 좋은데 너무 싸우듯이 하는 게 좀 불편하고 피곤하다 그런 피로도를 말씀하시는 분들이 있다”며 “국민의 사랑을 받고 국민의 전폭적인 지지를 받는 개혁의 접근 방식에 개선이 좀 있어야겠다 하는 생각은 좀 하고 있다. 좀 시끄럽지 않게 하는 방식 이런 게 필요할 것 같다”고도 말했다.

사법 개혁 등 앞으로 남아있는 개혁방안을 놓고 당정간 접근 방식에서 온도차가 빚어지고 있다는 분석이 가능한 대목이다. 당 내에서는 소통 과정에서 빚어지는 당연한 과정이라고 설명했다. 김병기 원내대표는 이날 오전 브리핑에서 관련 질의를 받은 뒤 웃는 얼굴로 “우 수석과 제가 소통이 잘 되서 문제인 것 같다”고 일축했다. 그는 “(우 수석이) ‘온도 차이’라고 얘기했는데, 그건 당연한 얘기”라며 “이걸 조정하고 좁히는 그런 과정이 좀 더 긴밀해져야 할 것 같다”고 말했다. 브리핑에 배석한 문진석 원내운영수석은 “우 수석이 개혁의 속도를 얘기한 것은 아니다”며 “개혁을 하되 조용한 개혁을 했으면 좋겠다는 취지”라고 말했다.