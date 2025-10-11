“화장실 출산 터지게 해주세요”…소방서에 적힌 ‘섬뜩’ 글 정체는

기간제 근로자 작성 추정…인천 남동소방서, 조사 착수

인천의 한 소방서에서 작성된 부적절한 내용의 글이 온라인에 올라와 소방 당국이 조사에 착수했다.

지난달 인천 남동소방서 관할 구급센터로 추정되는 사무실 모습이 사회관계망서비스(SNS)에 올라왔다. 연합뉴스

11일 인천소방본부 등에 따르면 지난달 신원을 알 수 없는 개인 인스타그램 계정에 ‘지하철 화장실 출산 1건 터지게 해주세요’ 등의 문구가 적힌 사진이 올라왔다.

남동소방서 관할 구급센터로 추정되는 사무실에서 소방서 근무복을 입은 3명이 앉아 있는 모습과 함께 컴퓨터로 작성된 글을 촬영한 사진이었다.

해당 사진에는 ‘오늘 15건 이상 나가게 해주세요’ ‘요양원 심정지 2건 터지게 해주세요’ ‘지하철 화장실 출산 1건 터지게 해주세요’ 등 위급 상황을 바라는 듯한 문구가 담겼다. 마지막에는 ‘하늘에 계신 모든 신이여 부탁드립니다’라는 내용도 적혀있었다.

게시자는 이 사진과 함께 ‘1팀 인계사항 ㅋㅎㅋㅎㅋㅎ’라며 조롱하는 듯한 표현까지 적어 올렸다.

지난달 국민신문고를 통해 민원을 접수한 남동소방서는 구급대원 대체 인력으로 일하는 기간제 근로자가 게시글을 작성한 것으로 보고 구체적인 경위를 조사 중이다.

이 사진은 게시 당일 삭제된 것으로 알려졌다. 글쓴이와 SNS 게시자가 동일 인물인지는 아직 확인되지 않았다.