“다시 생각해 보세요”… CCTV 관제요원, 다리 난간 올라간 남성 구했다

추석 연휴 울산 대왕암공원에서 극단적 선택을 하려던 남성이 폐쇄회로(CC)TV에 포착돼 무사히 구조됐다.

10일 울산시 동구에 따르면 추석 당일인 지난 6일 오후 7시 5분쯤 대왕암공원 출렁다리 입구에서 40대 남성 A씨가 난간을 넘어가려는 모습이 CCTV 관제센터 관제원들에게 발견됐다.

추석 당일인 지난 6일 울산 동구 대왕암공원 출렁다리에서 극단적 선택을 하려던 한 남성이 폐쇄회로(CC)TV 관제센터에 포착돼 극적으로 구조됐다. 울산시 동구 제공

당시 관제원 2명이 CCTV에 연결된 스피커로 위험을 알리는 계도 방송을 하는 동시에 경찰에 현장 출동을 요청했다.

A씨는 경찰이 도착하기 전까지 출렁다리 중간으로 가 난간에 걸터앉는 등 극히 위태로운 행동을 이어간 것으로 알려졌다.

현장에 도착한 경찰은 다리 입구에 벗어둔 신발을 확인하고 남성과 접촉해 대화를 이어간 끝에 손을 맞잡고 안전하게 구조했다. A씨의 행동을 예삿일로 넘기지 않은 관제원들의 빠른 판단이 인명을 살린 것이다.

경찰은 소중한 생명을 살린 관제원 2명에게 표창장을 수여할 예정이다.

동구 관계자는 "관제원의 직감과 팀 간 긴밀한 협조로 소중한 생명을 지킬 수 있었다"며 "연휴나 야간 등 취약 시간대에도 빈틈없는 관제를 통해 주민의 생명과 안전을 지켜나가겠다"고 말했다.