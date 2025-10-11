국힘 "김현지, 국감 출석 피하니 의심만 증폭"…與 "정쟁 안돼"

여야는 국정감사 시작을 이틀 앞둔 11일에도 김현지 대통령실 부속실장의 국감 출석 문제를 두고 충돌했다.



국민의힘은 이날도 국민적인 의혹 해소를 위해 김 실장의 국정감사 출석이 필요하다고 주장한 반면 더불어민주당은 정치 공세를 위한 출석 요구라면서 방어막을 쳤다.



국민의힘 박성훈 수석대변인은 이날 논평에서 "미스테리한 공직자를 국감에 불러 국민적 의혹을 해소하겠다는 것은 야당의 정당한 요구이고, 정쟁으로 치부하는 것은 궁색한 변명"이라면서 "처음부터 국회에 나와 모든 의혹을 소명하겠다고 하면 될 일을, 구차한 변명으로 일관하며 빠져나갈 궁리만 하는 것은 오히려 국민적 의심만 증폭시킨다"라고 말했다.



이어 "민주당은 조희대 대법원장을 청문회장에 세우겠다고 으름장을 놓으면서도, 김 실장에 대해서는 국감 증인 채택을 막기 위해 전력투구하는 이중적 모습을 보인다"며 "부속실장이 의전 서열 3위인 대법원장보다 막강한 존재인가"라고 반문했다.



최은석 원내수석대변인도 논평을 내고 "민주당은 국정감사를 빈껍데기로 만들려는 오만하고 어처구니없는 행태를 즉각 그만두고, 김 실장을 국정감사장에 반드시 출석시키기를 바란다"고 촉구했다.



이에 대해 민주당 박지원 의원은 페이스북에서 "국민의힘 장동혁 대표, 송언석 원내대표, 소위 '장·송 트러블 브라더스'는 대법원장과 부속실장의 체급을 판단 미스하고 있다"며 "대법원장의 체급은 내리고 부속실장의 체급은 상승시키고 있다"고 주장했다.



이어 "유도나 복싱 레슬링은 같은 체급끼리 시합한다"라면서 "김현지 부속실장은 내란 동조 세력도 아니다"라고 말했다.



국민의힘이 조희대 대법원장을 국감에 불러선 안 되고, 김 부속실장을 국감에 불러야 한다고 주장하는 점을 '판단 미스'라고 비판한 것이다.



김병기 원내대표도 전날 기자간담회에서 "국감을 정쟁의 수단으로 삼는 건 용납하지 않겠다"며 김 부속실장의 출석 요구를 정쟁이라고 직격했다.

<연합>