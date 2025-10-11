이제는 코트 밖 여제…‘신인감독 김연경’ 화제성 1위 질주

김연경의 감독 변신기를 담은 ‘신인감독 김연경’이 화제성과 시청률을 올킬했다. ‘신인감독 김연경’ 유튜브 캡처

코트 위 여제에서 코트 밖 여제로 깜짝 변신한 김연경이 연일 화제에 섰다.

MBC ‘신인감독 김연경’이 굿데이코퍼레이션의 ‘펀덱스 리포트: K-콘텐츠 경쟁력 분석’에서 TV-OTT 비드라마 출연자 화제성 1위를 차지했다.

굿데이코퍼레이션에 따르면 MBC ‘신임감독 김연경’은 TV-OTT 비드라마 전체 프로그램 화제성 부문 6위를 기록하며 전주 대비 2배 이상 상승했다.

특히 TV-OTT 비드라마 출연자 화제성은 물론 TV 비드라마 출연자 화제성 부문에서는 김연경이 1위에 이름을 올리며, 배구 감독으로서 새 출발에 시청자들의 뜨거운 공감과 응원이 이어지고 있다.

이번 조사에서 MBC ‘신인감독 김연경’은 TV-OTT 비드라마 부문에서 동영상 조회수 6위, VON 댓글 수 5위, 뉴스기사 수 7위 등을 기록하며 화제성을 싹쓸이했다.

화제성 1위한 ‘신인감독 김연경’. MBC 제공

높은 관심 속 동영상 조회수 상승과 함께 SNS 등에서도 활발한 반응이 이어지면서 프로그램에 대한 관심도와 화제성이 동시에 높아지고 있다. 김연경의 카리스마 넘치는 리더십과 후배 선수들과의 소통 능력, 빠른 판단력 그리고 여전히 배구에 대한 애정 어린 진심 등은 시청자들로 하여금 높은 공감을 불러일으켰다.

그런 김연경의 모습과 그를 따르는 후배 선수들의 모습에 시청자들은 SNS 등을 통해 응원 메시지를 보냈다.

이번 조사는 굿데이터코퍼레이션이 2025년 9월 29일부터 10월 5일까지 방송 중이거나 방송 예정인 비드라마 188편을 대상으로 뉴스 기사, SNS 등에서 발생한 네티즌 반응을 분석했고, 지난 10일 발표한 결과다.

시청률과 화제성을 동시에 확보하며 배구에 대한 대중의 관심을 다시금 불러일으킨 MBC ‘신인감독 김연경’은 매주 일요일 밤 9시 10분 확인할 수 있다.