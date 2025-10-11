국민의힘, ‘양평 공무원 사망’에 “특검 책임지고 자진 사퇴해야”

국민의힘은 11일 경기 양평군 공무원 A씨가 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀의 소환 조사를 받은 뒤 사망한 것과 관련해 “민중기 특검은 책임지고 자진 사퇴해야 한다”라고 말했다.

국민의힘 사법정의수호 및 독재저지 특별위원회는 이날 성명을 통해 “특검의 모든 수사 기록과 조사 녹취록을 전면 공개해야 한다. 회유와 강요, 협박을 누가 지시했는지 낱낱이 밝혀야 한다”라고 밝혔다.

박성훈 국민의힘 수석대변인. 연합뉴스

특별위원회는 “고인이 기억나지 않는다고 사실대로 말했음에도 특검은 거짓말이라고 다그치고 자정 넘어서까지 가혹한 수사를 멈추지 않았다”며 “특검이 자행한 허위 진술 강요와 회유가 한 공무원의 생명을 앗아갔다”고 주장했다.

이어 특별위원회는 “특검은 더 이상 수사할 자격이 없다. 즉각 해체하고 정치적 보복 수사를 멈추게 해야 한다”며 “고인 조사 과정에 대해 독립적이고 투명한 조사를 즉각 실시해 철저한 진상규명을 해야 한다”고 촉구했다.

박성훈 국민의힘 수석대변인도 논평을 내고 “평범한 공무원이 ‘사실대로 말했다’는 이유로 추궁당하고, 다그침을 받은 끝에 결국 생을 마감했다”며 “원하는 답이 나올 때까지 반복된 추궁과 회유가 있었다면 수사가 아니라 고문”이라고 했다.

이어 박 수석대변인은 강압과 회유가 없었다는 특검 입장에 대해 “한 사람의 생명이 꺼진 뒤에내놓은 해명이 너무 냉정하고 책임 없는 변명에 불과하다”고 비판했다.