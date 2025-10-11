한글학회 시민 강좌 제12기 ‘우리말·우리글의 힘’ 22일 개강

올해 창립 117돌을 맞는 한글학회(회장 김주원)는 10월 22일부터 11월 26일까지 매주 수요일 오후 3시, 한글학회 강당에서 제12기 ‘우리말·우리글의 힘, 시민 강좌’를 연다.

제11기 ‘우리말·우리글의 힘, 시민 강좌’ 수료식 사진. 한글학회 제공

강의 일정은 다음과 같다.

◯제1강: 한글학회와 말글운동 ◼강사 이대로(한말글문화협회 대표)

-한글과 겨레를 살린 주시경 스승과 그 제자들

◯제2강: 바른 말글살이 ◼강사: 김형배(문화체육관광부 학예연구관)

-생활 속 잘못 쓰기 쉬운 말

◯제3강: 방언의 한글 표기 ◼강사: 고동호(전북대 명예교수, 한글학회 이사)

-한글 표기의 확대─제주 방언의 표기 방법

◯제4강: 방송말 톺아보기 ◼강사: 강재형(㈜MBC플레이비 대표이사, 전 문화방송 아나운서국장)

-방송에서 잘못 쓰고 있는 우리말 톺아보기

◯제5강: 신문 기사 톺아보기 ◼강사: 이경우(미디어언어연구소장, 전 한국어문기자협회 회장)

-쉬운 신문 기사를 통해 보는 쉬운 말, 좋은 문장

◯제6강(특강과 수료식): 훈민정음 이야기 ◼김주원(한글학회 회장, 서울대 명예교수)

한글학회 시민 강좌는 재일 한국어 교육자인 김예곤 선생의 특별 지원으로 열리며, 수강료를 따로 내지 않아도 된다. 5회 이상 출석하면 수료증도 받을 수 있다.

한글학회 관계자는 “이 강좌가 우리말과 우리글에 관심 있는 시민들에게 매우 유익한 기회가 될 것”이라며 “일반 시민은 물론, 글을 쓰는 작가, 특히 학교 교육 현장이나 외국인에게 한국어를 가르치는 선생님들이 알면 좋을 알찬 내용으로 구성했다. 많은 분의 참여를 바란다”고 말했다.