캄보디아서 한국인 대학생 고문·살해 혐의 중국인 3명 재판에 넘겨져

지난 8월 한국인 대학생이 캄보디아에서 고문당한 뒤 숨진 사건을 수사 중인 현지 검찰이 중국인 3명을 살인 혐의로 기소했다.

11일(현지시간) 캄보디아 국영 AKP 통신에 따르면 전날 캄보디아 깜폿지방검찰청은 살인과 사기 혐의로 A(35)씨 등 30∼40대 중국인 3명을 구속해 재판에 넘겼다.

A씨 등 3명은 지난 8월 캄보디아 깜폿주 보꼬산 인근에서 20대 한국인 대학생 B씨를 살해한 혐의를 받고 있다.

깜폿지검 대변인에 따르면 B씨는 지난 8월8일 오전 2시쯤 검은색 차 안에서 숨진 채 발견됐다. 이 차에 동승 중이던 A씨 등 중국인 용의자 2명은 현장에서 체포됐다.

경찰이 발견할 당시 B씨는 온몸에 수 많은 멍 자국과 상처와 같은 심각한 고문의 흔적이 있었다. 현지 경찰도 사망 확인서에 B씨 사인을 ‘고문으로 인한 심장마비’라고 기재했다.

B씨가 숨진 채 발견된 곳은 한국인을 상대로 한 취업 사기와 감금 피해가 잇따라 발생한 지역이다. 캄보디아 수사 당국은 범행 현장으로 추정되는 보꼬산 인근 빌라를 급습해 30대 중국인 공범을 추가로 검거해 구속했다.

앞서 B씨는 지난 7월17일 가족에게 “현지 박람회에 다녀오겠다”고 말한 뒤 캄보디아로 출국했고 이후 실종됐다. B씨 가족은 조선족 말투를 쓰는 협박범에게서 “B씨가 사고를 쳤으니 해결해야 한다”며 5000만원이 넘는 돈을 요구받자 한국 경찰과 외교부에 신고한 것으로 전해졌다.

그러나 캄보디아 내무부는 이날 B씨 유가족이 대사관이나 현지경찰을 통해 도움을 요청했다는 외신 보도 내용은 사실과 다르다며 당국은 어떠한 항의나 정보도 접수하지 않았다고 주장했다.