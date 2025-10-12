北, 황강댐 無통보 방류…임진강 수위 행락객 대피 기준 넘어

북한이 남북 공유 하천인 임진강 상류 황강댐에서 물을 방류한 것으로 보인다고 기후에너지환경부 등 당국이 12일 밝혔다.

지난 1일 경기도 파주시 임진강 철교 일대에 안개가 자욱하다. 연합뉴스

기후부는 남북 공유 하천인 임진강 상류 황강댐 방류 여부를 확인하고자 위성영상으로 접경지역을 감시 중으로, 전날 오후 11시 촬영된 영상에서 방류 징후가 포착됐다.

앞서 경기 연천군 관계자는 “이날 오전 3시 50분쯤 군남댐 관계자로부터 임진강 상류에 있는 북측 황강댐에서 물을 방류하고 있는 것으로 판단된다는 연락을 받았다”고 말했다.

임진강 유역에 지난 10일부터 비가 이어진 데다가 13∼14일 많은 비가 더 올 것으로 예상되면서 홍수 조절 용량 확보를 위해 황강댐을 비운 것으로 추정된다.

북측은 이번에도 방류를 사전에 알리지 않았다.

2009년 9월 북한이 통보하지 않고 황강댐에서 물을 내보내면서 임진강 하류에서 인명피해가 발생했고, 이에 같은 해 10월 남북이 황강댐 방류 시 사전에 통보하기로 합의했으나 북측은 2013년을 마지막으로 합의에 따르지 않고 있다.

남측에서 임진강 최북단인 연천군 필승교 수위는 이날 0시쯤 하천 행락객 대피 기준인 1ｍ를 넘겼고 오전 10시 50분 현재 1.86ｍ까지 올랐다.

경기도와 연천군은 필승교 수위가 하천 행락객 대피 기준을 넘긴 직후 행락객과 주민에게 재난문자를 발송했다.

필승교 수위가 2ｍ를 넘어서면 비홍수기 인명 대피, 7.5ｍ는 접경지역 위기 대응 관심 단계, 12ｍ는 접경지역 위기 대응 주의 단계가 각각 발령된다.