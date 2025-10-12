故조민기 아내 김선진, 7년만 카메라 앞에 ‘울컥’…눈물로 전한 속마음

쿠팡플레이 ‘저스트 메이크업’ 갈무리

배우 고(故) 조민기의 아내이자 메이크업 아티스트 김선진이 오랜만에 방송에 모습을 드러냈다.

김선진은 최근 공개된 쿠팡플레이 예능 프로그램 ‘저스트 메이크업’에 참가자로 등장했다. 해당 프로그램은 이효리가 진행을 맡고, 정샘물·이진수·이사배 등이 심사위원으로 참여하는 뷰티 서바이벌 예능이다.

이날 김선진은 “37년째 ‘지니’로 지내고 있는 메이크업 아티스트”라며 자신을 소개했다. 이어 “심은하, 박중훈, 故 최진실, 심혜진 등 수많은 스타의 메이크업을 담당했다”며 “1세대로서 오래된 사람으로서 한끗이 있다는 걸 보여줄 수 있다. ‘오래간만에 한 판 잘 놀아보겠구나’라는 생각을 했다”고 출연 소감을 밝혔다.

그는 “실질적으로 메이크업은 하지 않고 숍 운영만 해왔다. 자신감이 떨어져서 연습을 많이 했다”며 “뭐든 몸으로 배운 건 잊히지 않는다 하지 않나. 묻어져 있는 것들이 나올 거다. 강한 여자의 모습을 보여주고 싶었다”고 포부를 전했다.

하지만 김선진은 아쉽게도 서바이벌 대결에서 탈락의 고배를 마셨다.

이날 방송에서는 과거 인연을 가진 이사배와의 재회 장면도 그려졌다. 김선진이 메이크업 설명을 시작하려던 순간, 감정이 북받친 듯 말을 잇지 못하자 이사배는 “울지 마세요, 원장님. 제가 가려드릴게요”라며 따뜻하게 위로했다.

이사배는 제작진 인터뷰에서 “제가 숍에 처음 입사했을 때 대표님이셨기에 그 자리에 서 있으니 수많은 감정이 들었다”고 털어놨고, 김선진 역시 “서로 옛 기억이 났을 거고, 앞으로도 기억이 날 것 같다. 우리가 가진 기억 때문에 나온 눈물이 아닐까 싶다”고 공감했다.

김선진은 “여기서 제일 연장자인 것 같은데 강한 언니이고 싶다. 그래서 좀 더 강한 인상의 메이크업을 선택했다”며 “언제까지나 ‘1호 아티스트’가 아니라 ‘센 언니’로 남고 싶다”고 웃어 보였다.

한편, 김선진은 1992년 배우 조민기와 결혼해 1남 1녀를 두고 있다. 조민기는 2018년 ‘미투’ 가해자로 지목된 뒤 경찰 소환을 앞둔 시점에 스스로 생을 마감했고, 이후 수사는 ‘공소권 없음’으로 종결됐다.