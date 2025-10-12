“국민 1인당 한 잔씩 마시는 이 음료는?”…올해 스타벅스 살렸다 [수민이가 궁금해요]

2025년 라떼류 판매량 5000만잔 돌파

가을 인기 음료 '블랙 글래이즈드 라떼'

‘음료 50% 할인 쿠폰’ ‘음료 1+1 쿠폰’.

스타벅스 코리아는 오는 13일부터 26일까지 ‘OCTOBER LATTE FESTA'(이하 라떼 페스타)를 진행한다고 12일 밝혔다. 이번 라떼 페스타는 지난 1월부터 8월까지 라떼 음료 3종(카페 라떼·플랫 화이트·돌체 라떼) 누적 판매량이 5000만 잔을 넘어선 것을 기념해 기획됐다.

스타벅스 블랙 글레이즈드 라떼와 말차 글레이즈드 티 라떼. 스타벅스 코리아 제공

라떼 페스타는 스타벅스 리워드 회원이라면 누구나 매일 한 번 스타벅스 애플리케이션(앱) 내 이벤트 배너 '룰렛(원판 돌리기) 챌린지'를 통해 참여할 수 있다.

이벤트에 참여한 고객은 매일 △이벤트 음료 50% 할인 쿠폰 △이벤트 음료 1+1 쿠폰 △이벤트 음료 사이즈 업 쿠폰 △별 1개 중 하나를 랜덤으로 받을 수 있다. 발행되는 쿠폰은 당일 이벤트 대상 음료 구매 시 바로 사용할 수 있다.

이벤트 대상 음료는 총 7종(블랙 글레이즈드 라떼, 바닐라 라떼, 플랫 화이트, 코르타도, 스타벅스 돌체 라떼, 카페 라떼, 밀크카라멜 라떼)으로 구성됐다.

스타벅스 '블랙 글레이즈드 라떼' 의 이미지. 스타벅스 제공

올 가을을 맞아 가장 인기를 끌고 있는 음료는 '블랙 글래이즈드 라떼'다. 출시 20일 만에 250만잔이 판매될 정도로 인기다. '3세대 라떼'로도 불린다.

스타벅스의 대표 메뉴인 ‘카페 라떼’는 판매량 집계를 시작한 이래 매년 인기 음료 ‘톱 3’에 꾸준히 이름을 올리고 있다.

이상미 스타벅스 마케팅담당은 "취향에 맞게 다양한 라떼를 즐길 수 있도록 라떼 페스타를 기획했다"며 "선선해진 날씨 따뜻한 스타벅스 라떼 한 잔과 함께 일상의 작은 여유를 만끽하시길 바란다"고 말했다.