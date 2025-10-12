26세 연하와 네 번째 결혼?…톰 크루즈, 상상초월 ‘우주 결혼식’ 준비설까지

톰 크루즈가 26세 연하 아나 디 아르마스와 미국 버몬트에서 손을 잡고 거리를 걷는 모습이 포착됐다. TMZ 갈무리

할리우드 배우 톰 크루즈(63)가 26세 연하 배우 아나 디 아르마스(37)와 결혼을 계획 중인 가운데, 두 사람은 기존의 결혼식과는 전혀 다른 ‘특별한 방식’을 고려하고 있는 것으로 알려졌다.

11일(현지시간) 미국 연예 매체 레이더온라인(RadarOnline)은 톰 크루즈 측근의 발언을 인용해 “두 사람은 우주, 수중 결혼식 등을 고려 중이며, 누구도 상상 못 할 방식으로 결혼을 계획하고 있다”고 보도했다.

해당 매체는 “두 사람 모두 모험을 즐긴다. 두 사람이 약혼한 것은 아니지만, 톰은 이미 상상을 초월하는 스케일의 결혼식을 구상하고 있다”며 “톰은 우주여행에도 관심을 보여왔고, 우주에서 결혼하는 최초의 부부가 되는 일은 그를 설레게 한다”고 전했다.

이어 “수중 결혼식이나 스카이다이빙 결혼식 등도 후보로 고려 중이며, 그들은 무엇을 하든 평범함과는 최대한 거리를 두고 싶어 한다”며 “그들에게 결혼식은 단순한 의례가 아니라, 자신들의 열정을 표현할 기회”라고 덧붙였다.

세계일보 자료사진

톰 크루즈와 아나 디 아르마스는 지난 7월, 디 아르마스의 집이 있는 미국 버몬트에서 손을 잡고 거리를 걷는 모습이 포착되면서 사실상 공개 연애를 시작했다. 이전에도 열애설이 여러 차례 불거졌지만, 두 사람 모두 이를 인정하지 않았다.

톰 크루즈는 이전에 세 차례 결혼했으나 모두 이혼으로 끝났다. 1987~1990년 미미 로저스, 1990~2001년 니콜 키드먼, 2006~2012년 케이티 홈스와 각각 가정을 꾸렸던 바 있다. 이번 아나 디 아르마스와의 결혼은 네 번째가 될 전망이다.

아나 디 아르마스 역시 과거 스페인 배우 마르크 클로테와 결혼했다가 이혼했으며, 2020년에는 16세 연상의 배우 벤 애플렉과 공개 열애를 한 바 있다. 그는 영화 ‘나이브스 아웃’, ‘007 노 타임 투 다이’, ‘블론드’, ‘더 그레이 맨’, ‘블레이드 러너 2049’ 등에 출연하며 할리우드에서 입지를 다졌다.