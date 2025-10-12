홍라희·RM 등 韓 미술시장 ‘파워 20인’

‘코리아 아트마켓 2025’ 선정

한국 미술시장에서 가장 큰 영향력을 발휘하는 인물 20인에 홍라희 리움미술관 명예관장과 그룹 방탄소년단(BTS) 리더 RM, 작가 서도호 등이 선정됐다.



12일 파라다이스문화재단과 서울대 경영연구소는 ‘코리아 아트마켓 2025’ 보고서를 통해 한국 미술시장을 주도하는 주요 인물 20인을 선정했다. 국내 주요 갤러리 관계자들을 대상으로 한 설문조사와 현장 전문가 자문을 바탕으로 명단을 확정했으며, 순위는 매기지 않았다.

홍라희(왼쪽), RM.

보고서는 파워 20인에 이름을 올린 홍 명예관장에 대해 “삼성가의 일원이자 안목 있는 컬렉터”라며 “국내외 주요 작품을 수집하며 한국 미술계의 지형을 형성했다”고 평가했다.



미술 애호가로 유명한 RM은 “열정적인 미술 컬렉터이자 문화 인플루언서”로 소개됐다. 보고서는 RM이 국내외 미술관과 현대미술 전시를 자주 방문하고 사회관계망서비스(SNS)를 통해 경험을 공유하며 대중의 미술 관심을 높인다고 전했다.



작가 중에서는 이배, 서도호, 양혜규, 김아영이 선정됐다. 보고서는 이배를 “‘제2의 이우환’으로 불리며 한국 미술시장에서 강력한 영향력을 가진 작가”로 소개했다. 서도호에 대해서는 “천과 종이를 활용한 작업으로 주거, 공간, 정체성, 이동성을 탐구한다”고 설명했다.